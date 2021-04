Le petit locataire - la critique du film

Résumé : Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute la famille est sens dessus dessous.

Notre avis : Dans la famille Payan, je demande la mère, la grand-mère, la fille et la petite-fille. Sous le même toit de cette famille désorganisée et bohème (mais pas du tout bobo) vivent quatre générations de femmes. L’âme de la maison, c’est Nicole, une femme solaire interprétée par une Karin Viard à la faconde intarissable et à l’énergie débordante, personnage central indispensable à la cohésion de la famille autant qu’à la bonne marche du film. Elle a un boulot bien peu passionnant de caissière au péage de l’autoroute près de chez elle et subvient aux besoins de tout ce petit monde car son mari est éternellement à la recherche du travail idéal qui, pas de chance, lui glisse à tous les coups entre les mains. Elle prend grand soin de sa mère surnommée Mamilette une femme d’apparence fragile mais beaucoup plus futée et à l’écoute qu’il n’y paraît. Fabuleuse Hélène Vincent méconnaissable sous les traits de cette grand-mère diminuée et à la voix ténue, bien loin de la stricte Mme Duquesnoy de la vie est un long fleuve tranquille. Et puis il y a Arielle, la fille, totalement immature qui refuse de devenir adulte bien qu’elle ait déjà une enfant de 6 ans (une gamine vive et délurée qui ne s’en laisse pas conter) et que toutes deux vivent encore sous le toit de leurs parents. Manon Kneusé, toujours au premier degré, trop grande, trop maladroite, trop envahissante épouse parfaitement les contours de ce personnage atypique à la voix de personnage de dessin animé.

Au delà de nous amuser avec cette lignée de femmes originales, la réalisatrice s’arrête sur l’héritage trans-générationnel et observe avec finesse comment ces femmes se construisent en miroir les unes par rapport aux autres. Pour Nicole, la découverte de cette maternité tardive est un carambolage supplémentaire dans sa vie, elle qui est déjà la mère de sa petite-fille et la mère de sa mère. A travers cette famille sympathique et dysfonctionnelle, Nadège Loiseau s’interroge sur la place de la femme en général et plus particulièrement de celle des quinquagénaires dans la société d’aujourd’hui.

Pour les hommes, pas facile de se faire une place au milieu de ce matriarcat envahissant. Vincent, le fils, a fui pour devenir cuisinier sur un sous-marin. Ceux qui sont restés au sein de cette famille tentaculaire ne sont pas sans rappeler les personnages masculins chers à la regrettée Solveig Anspach. Gentils et lunaires, ils sont dépassés par les femmes et, par paresse ou par confort, choisissent de se laisser porter. Philippe Rebbot, habituellement abonné aux seconds rôles, s’est cette fois hissé à la première place, nourrissant de tout son talent ce personnage décalé mais ô combien attachant. Le couple qu’il forme avec Karine Viard est d’une efficacité redoutable.

On prend plaisir à suivre les péripéties de cette smala déjantée aux répliques quelquefois cinglantes mais jamais méchantes, souvent drôles et parfois plus graves. Si elle se veut avant tout légère, cette comédie populaire familiale où tout un chacun pourra se reconnaître n’oublie pas de décrire la situation de bon nombre de gens modestes qui, malgré un milieu professionnel pas très épanouissant et des conditions de vie difficiles, cultivent joie de vivre et gentillesse. Un film chaleureux et optimiste qui fait du bien