Trois fois rien - Nadège Loiseau - critique

Résumé : Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement !

Critique : Ils sont trois. Trois fois rien car quand en France, on n’a pas de quoi prouver son identité pour se loger et ouvrir un compte bancaire, même quand on gagne au loto : il faut une sacrée énergie pour retrouver la voie de l’insertion. Le deuxième long-métrage de Nadège Loiseau est une jolie surprise sur les écrans français. Le métrage est d’autant plus réussi qu’il est difficile de rendre compte du destin contrarié de sans-domicile fixe sans tomber dans la caricature ou la grossièreté. La réalisatrice dépeint le portrait de trois hommes, l’un âgé rompu à la rue et l’alcool depuis des décennies, un quarantenaire d’origine canadienne arrivé par accident dans la rue ; et un tout jeune homme au passé familial dramatique. Ce sont trois vies, trois regards sur un monde qui ne parvient pas à offrir des espaces d’inclusion aisés.

En réalité, on ne rit pas aux éclats. On sourit souvent et derrière le sourire du spectateur, il y a de la tendresse et de la gravité à la fois. Trois fois rien décrit avec brio la facilité avec laquelle on peut tomber dans la rue, et au contraire, l’extrême difficulté pour remonter la pente. L’alcool, la drogue, le placement en enfance, le deuil amoureux sont autant d’épreuves qui peuvent conduire les personnes à la rue. Nadège Loiseau choisit la comédie pour raconter ces tragédies personnelles. Le cinéma français se plaît à mettre en scène la réalité sociale. Ici, le ton est volontairement décalé, voire burlesque. Pour autant, ce que la réalisatrice donne à voir est profondément tragique. En ce sens, le film s’inscrit dans la longue tradition de la tragi-comédie à la façon de Molière. On rit jaune dans un récit qui fait le constat d’une société incapable de rendre la dignité à des personnes désocialisées.

Trois fois rien est une œuvre délicate et touchante. Si parfois les dialogues manquent de nuance ou la mise en scène ne parvient pas à provoquer les fous de rire attendus, cette épopée sociale est un hommage à tous ces invisibles qui sont pétris d’humanité et de promesses de bonheur.