Le peuple de Manet - Marc Pautrel - critique du livre

Résumé : Marc Pautrel nous plonge dans une biographie romancée du célèbre artiste français et dresse les portraits de son entourage à travers quelques-unes de ses œuvres, laissant ainsi entrevoir le peuple de Manet.

Critique : Après Une jeunesse de Blaise Pascal publié en 2015, Marc Pautrel renoue ici avec les romans biographiques. Ce n’est pas pour nous déplaire ! Alors qu’il aurait pu s’inscrire plus librement dans la continuité de ses deux dernières publications, La vie princière et L’éternel printemps, qui restent les deux marqueurs incontestables du succès de cet auteur bordelais, l’auteur choisit de s’attaquer à celui que certains considèrent comme l’un des pères de l’impressionnisme.

La première partie du roman retrace avec émotion la vie d’Édouard Manet. On y découvre les influences de ce précurseur de la peinture moderne, ses combats et ses luttes pour la République, au moment du coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, mais aussi bien plus tard lors de l’invasion de l’armée prussienne de 1870 et durant l’insurrection de la Commune de Paris.

Édouard Manet est alors un homme engagé, qui se déplace sur le terrain, peint l’horreur, la guerre et le sang. Puis, pour s’éloigner des conflits qu’il ne peut plus supporter et pour tenter d’oublier le mauvais accueil réservé à certains de ses tableaux, il fuit quelques temps en terre ibérique. Il en profite pour s’inspirer de Vélasquez avec des sujets espagnols, comme la tauromachie.

Au fil du roman, on contemple sa montée en puissance jusqu’à son apogée à seulement quarante-deux ans. Marc Pautrel nous offre de mieux comprendre la façon dont le peintre nourrit ses choix, notamment en nous faisant partager son amour envers les femmes. Son épouse Suzanne, une pianiste virtuose, doit en effet souvent céder sa place à de nombreuses autres muses qu’il aimera passionnément. L’écriture de cette courte biographie est si fluide et agréable qu’elle donne envie d’en savoir davantage sur sa vie.

La seconde partie du roman est un catalogue des plus grands chefs d’œuvre du Maître. Quarante-six tableaux y sont détaillés, examinés, passés en revue dont les incontournables Déjeuner sur l’herbe et Olympia. La description de chaque toile est une interprétation à la fois douce et précise qui révèle au lecteur l’entourage de l’artiste : son univers, ses relations, mais également certaines anecdotes plus légères comme son attirance pour les femmes rousses. Cette longue liste témoigne du travail colossal réalisé par Marc Pautrel. Loin d’être une lecture académique et fastidieuse, Le peuple de Manet est un véritable décodeur qui permet à chacune des œuvres visitées, de faire un voyage, un lien utile entre la vie du peintre et celle de l’homme.

Envoûtant, Le peuple de Manet est une véritable réussite. Merci à Marc Pautrel pour ce partage.