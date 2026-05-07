Le portait de l’artiste – Jean Renoir - chronique livre

Résumé : « Le portrait de l’artiste » réunit plusieurs textes inédits de Jean Renoir classés dans l’ordre chronologique, débutant par la réponse de Jean Renoir à une enquête de presse sur l’emploi du triple écran par Abel Gance pour projeter son film NAPOLÉON en 1927.

LES FILMS DE JEAN RENOIR SUR AVOIR-ALIRE

Critique : Ce recueil réunit soixante-dix textes de Jean Renoir. Il est complémentaire des autres livres sortis compilant des articles et réflexions du réalisateur. En effet, cet ouvrage propose énormément d’inédits et ceux déjà publiés sont ici réédités dans leur version complète.

Grâce au travail de recherche d’Olivier Curchod, Christopher Faulkner et Claude Gauteur, chaque article est présenté par une note d’introduction permettant de le replacer dans le contexte de l’époque et de comprendre sa destination.

Ces articles sont regroupés en cinq parties, couvrant la vie de Jean Renoir. Le début de sa carrière, puis les années 1939-40, ensuite son installation aux États-Unis, suivi de ses échanges à l’international et sa fin de carrière.

Chaque chapitre est aussi introduit par un court prologue expliquant la vie de Jean Renoir et le contexte global des différents écrits de cette partie.

De plus, des notes de bas de page permettent de mieux comprendre les références que nous n’avons plus aujourd’hui, mais aussi de cerner la réalité derrière les dires de Jean Renoir. Ces notes se révèlent ainsi très intéressantes, expliquant les choix de l’artiste et les raisons de l’omission ou de la déformation de certaines affirmations.

L’ensemble de ces documents est une mine d’informations. On y découvre la vision de l’art et du cinéma que Jean Renoir développe au fil des années, son rapport à ses films et aussi la légende qu’il crée autour de son travail, parfois fondée sur des faits réels, parfois en remaniant un peu les événements au gré des souvenirs.

Jean Renoir revient ainsi sur ses projets inaboutis, mais aussi sur sa carrière d’écrivain avec plusieurs romans et un livre hommage à son père, le peintre Auguste Renoir.

Le réalisateur évoque aussi d’autres personnages célèbres, bien sûr, ceux liés du monde du cinéma, les acteurs Jean Gabin, Michel Simon, les auteurs Charles Spaak ou Henri Jeanson, la romancière Rumer Godden dont Jean Renoir adapte le roman Le Fleuve. Mais à côté de cela, Jean Renoir a hébergé un temps Antoine de Saint-Exupéry en Amérique, pendant la guerre. Il a rencontré Lotte Reiniger, réalisatrice de films magnifiques en papier découpés ou encore le peintre Albert André.

Alternant réflexions sur son art, critiques acerbes du milieu cinématographique, tendres souvenirs, analyse professionnelle, hommage, Jean Renoir n’a pas seulement écrit des romans et une grande correspondance, il a rédigé une quantité étonnante de textes et d’articles dont ce livre donne un bref et riche aperçu.

Le portrait de l’artiste réunit plusieurs écrits de Jean Renoir permettant de découvrir différentes facettes de sa personnalité et de son approche du cinéma.