Détective - Jean-Luc Godard - critique

Le 15 mai 2026
Bel exemple du cinéma de Jean-Luc Godard confronté au star system. Peu de concessions finalement.
- Réalisateur : Jean-Luc Godard
- Acteurs : Nathalie Baye, Jean-Pierre Léaud, Johnny Hallyday, Emmanuelle Seigner, Laurent Terzieff, Claude Brasseur, Julie Delpy, Ann-Gisel Glass, Alain Cuny, Stéphane Ferrara, Xavier Saint-Macary, Aurelle Doazan
- Genre : Drame, Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Expérimental
- Nationalité : Français, Suisse
- Distributeur : AAA Distribution (Acteurs Auteurs Associés)
- Durée : 1h35mn
- Date de sortie : 10 mai 1985
- Festival : Festival de Cannes 1985, Festival d’Avoriaz 1985
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Résumé : Dans un hôtel parisien proche de la gare Saint-Lazare, Jim Fox Warner (Johnny Hallyday), manager du boxeur Tiger Jones (Stéphane Ferrara), compte sur un combat qui va bientôt se dérouler pour se refaire. Il doit de l’argent à un vieux mafiaso (Alain Cuny) et au couple Chenal, Émile et Françoise (Claude Brasseur et Nathalie Baye), eux aussi présents dans l’hôtel.
Critique : Détective est un bel exemple de l’ambiguïté artistique de Jean-Luc Godard, souvent tiraillé entre cinéma sans concession et objet public véhiculant un panel de célébrités. Commandé par le producteur Alain Sarde, le film réunit l’un des couples les plus médiatisés de l’époque : Nathalie Baye, actrice déjà dirigée par le cinéaste dans Sauve qui peut (la vie) en 1980) ; et Johnny Hallyday, acteur occasionnel, dont la présence semble ici plus incongrue. Autour d’eux, se trouvent trois comédiens habitués des films d’auteur : Laurent Terzieff, Alain Cuny et Jean-Pierre Léaud. Claude Brasseur, qui va tourné Bande à part de Godard trois décennies plus tôt, complète cette brillante distribution.
- Copyright Sara Films/JLG Films
Le film, pas vraiment policier, comme son titre semblait l’indiquer, se présente comme un huis clos entre les murs d’un hôtel dont on ne sortira que pour se retrouver dans la rue qui le borde. De chambre en chambre à la salle de restaurant, les protagonistes vont se confronter autour de la dette du manager, à grand renfort de citations littéraires et de références de cinéma. Rien que leurs patronymes donnent le ton : Les studios Fox et Warner pour Hallyday, le nom de famille d’un fameux cinéaste français : Chenal (Pierre) pour le couple Baye/Brasseur, et carrément Grace Kelly pour le personnage joué par Emmanuelle Seigner !
On y trouve tout de même deux détectives (Laurent Terzieff et Jean-Pierre Léaud), des pieds nickelés qui enquêtent vaguement sur la mort mystérieuse d’un Prince deux ans plus tôt dans ce même hôtel.
La nouvelle génération des actrices françaises en devenir est également présente : Emmanuelle Seigner, Julie Delpy et Anne-Gisel Glass.
Destiné ou grand public ou non, un Godard reste un Godard !
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