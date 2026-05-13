Je t’attendrai - Léonide Moguy - critique

Le 13 mai 2026
Mélodrame de guerre qui a mal vieilli en dehors de sa belle lumière laiteuse. C’est aussi une curiosité due à la présence au générique de Corinne Luchaire, fille d’un célèbre collaborateur.
- Réalisateur : Léonide Moguy
- Acteurs : Jean-Pierre Aumont, Édouard Delmont, Berthe Bovy, Roger Legris, Raymond Aimos, René Bergeron, Corinne Luchaire
- Genre : Drame, Film de guerre, Mélodrame, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Distributeur : Gaumont Distribution
- Durée : 1 h 25 mn
- Date de sortie : 18 mars 1939
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Résumé : Guerre 1914-18. Le train militaire du détachement de Paul Marchand (Jean-Pierre Aumont) est immobilisé à cause d’un bombardement sur la voie. En attendant la réparation, il sollicite son chef (Raymond Aimos) pour passer un moment dans son village tout proche.
Critique : Ce film serait oublié, ou presque, sans la présence au générique de Corinne Luchaire, fils du collaborateur Jean Luchaire, récemment revenu dans l’actualité par le biais du film de Xavier Giannoli Les rayons et les ombres.
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L’histoire convenue de cette pseudo-désertion, d’une durée de deux heures, utilise toutes les ficelles du mélodrame larmoyant.
Hormis sa belle lumière laiteuse due aux talents conjoints de Robert Lefebvre André Germain, ce film très daté ne propose pas grand-chose, y compris avec sa direction d’acteurs qui n’est pas inoubliable dans son ensemble. En effet, Jean-Pierre Aumont est bien fade en jeune premier énamouré, et Aimos surjoue en chef indigné. Mais on peut retenir l’interprétation de René Bergeron, sorte de Thénardier borgne, et finalement celle de Corinne Luchaire, plutôt sobre et juste.
Il est difficile de savoir quelle aurait été la carrière de cette actrice prometteuse sans les affres de l’Histoire. Outre ce film mineur, elle n’a tourné qu’une dizaine de longs métrages dont Le dernier tournant de Pierre Chenal (1939), film remarquable, première adaptation du roman noir américain de James M. Cain Le facteur sonne toujours deux fois. La guerre a stoppé son ascension : collaboration dans le sillage de son père, maladie, condamnation à l’indignité nationale, suivies d’une mort prématurée à 28 ans en 1950.
Le film est d’abord sorti sous le nom de "Le déserteur", titre jugé trop défaitiste à l’époque.
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