L’homme qui en a trop vu - Ali Arkady, Simon Rochepeau, Isaac Wens - la chronique BD

Résumé : En 2016, le photoreporter Ali Arkady cherche à réaliser un reportage sur l’offensive à Mossoul, en Irak. Il rejoint les soldats de l’ERD (Emergency Response Division) dont il a gagné la confiance.

« Le journalisme, c’est le contact et la distance ». Ces mots d’Hubert Beuve-Méry résument parfaitement le dilemme qui habite le héros de cette histoire. D’ailleurs, peut-on vraiment parler de héros ? Le terme est discutable...

Petit à petit, le doute envahit Ali. Irakien lui-même, il s’identifie aux civils, comprend ce qu’ils ressentent. Mais ce qui peut sembler un atout pour ce reporter va devenir problématique. Alors qu’il a fini son reportage pour Der Spiegel, Ali prétend préparer un documentaire à la gloire de l’ERD ; une couverture pour découvrir si l’armée irakienne torture ses prisonniers. Commence alors pour lui un périple dont il ne sortira pas indemne.

Pendant deux mois, il va vivre avec les soldats de l’ERD et assister aux humiliations commises envers les civils, sous couvert d’une cause « juste ». Ali ne peut rester de marbre. Mal à l’aise, il ose remettre en question ces actes devant les militaires et les photos qu’il prend sont alors perçues comme des agressions. Là où le dessinateur suscite facilement la bienveillance de ceux qu’ils croquent, le photographe s’attire la méfiance d’hommes qui semblent avoir perdu toute humanité. Et Ali va se retrouver pris au piège, se rendant complice malgré lui de cette violence.

Les pages pleines de couleurs du début laissent rapidement la place à des planches de deux ou trois couleurs. Le tournant ? Un acte de barbarie commis des soldats... Le premier d’une série.

Isaac Wens suggère les actes les plus violents, et laisse au lecteur le soin d’imaginer les pires tortures auxquelles il assiste. La cruauté des scènes n’en est que plus prégnante et ne peut que déranger le lecteur. Ali Arkady donne corps à ses peurs et on comprend que les morts qu’il croise ne quitteront pas de si tôt son esprit.

En livrant les doutes et les angoisses qui l’habitent dans ce climat de tension permanente, Ali Arkady offre avec Simon Rochepeau et Isaac Wens un reportage graphique puissant, qui tient le lecteur en haleine.