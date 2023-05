Le principal - Chad Chenouga - critique

Résumé : Sabri Lahlali, principal adjoint d’un collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où son entreprise va le mener...

Critique : Après 17 rue Bleue (2001), où il évoquait son enfance, puis De toutes mes forces (2017), Chad Chenouga mêle cette fois des bribes de son parcours personnel à des faits réels pour développer des thèmes contemporains tels que la méritocratie, l’intégration et la soif d’excellence, à travers le portrait d’un homme prêt à toutes les compromissions pour préserver son statut et offrir le meilleur à sa descendance.

Sabri Lahlali (Roschdy Zem) est principal adjoint dans un collège de banlieue. De sa personne se dégage une impression de rigueur presque militaire. Il faut dire que Sabri a sérieusement bataillé pour sortir de sa condition d’immigré, élevé dans des quartiers dits difficiles. Il tient à ce qu’aujourd’hui rien ne vienne écorner cette belle ascension sociale, dont il est si fier. S’il doit composer avec ce frère instable (Hedi Bouchenafa), sans cesse à la limite de la délinquance, qu’il tente de protéger du mieux qu’il peut, il s’enorgueillit d’avoir un fils brillant pour qui il rêve d’un avenir d’exception. Quant à lui, son sérieux et son implication sans failles l’autorisent à envisager tout prochainement l’obtention d’un poste de principal dans un autre collège. Grisé par ces succès qu’il voudrait toujours plus valorisants, il s’égare dans une tricherie au risque de mettre en péril son avancement et de fissurer l’emprise qu’il a sur son fils.

Copyright Malgosia Abramowska - Why Not Productions

Cadenassé par l’intransigeance absolue et le manque de fantaisie assumé de son personnage principal, le récit, bercé par une mise en scène conventionnelle, met du temps à se laisser apprivoiser. Pourtant, en se focalisant sur les multiples facettes de cet homme, tiraillé entre austérité et soif de perfection, le réalisateur parvient à gommer peu à peu l’antipathie initialement suggérée et dévoile subrepticement les fêlures d’une carapace bien plus fragile qu’il n’y paraît. L’incursion du mensonge au cœur de cette trajectoire toute tracée finit par apporter la part d’énigme que l’on attendait et donner à cette comédie sociale un petit air d’enquête policière, dont on s’amuse à deviner le dénouement.

Copyright Malgosia Abramowska - Why Not Productions

Depuis L’autre côté de la mer qui, il y a vingt-cinq ans, le révéla au grand public, Roschdy Zem promène son charisme et son élégance au sein du paysage du cinéma français. Une fois de plus, il surprend par cette habileté à incarner ce personnage froid et impassible qui ne s’autorise le droit à l’évasion qu’à travers la littérature. Une passion partagée avec sa supérieure hiérarchique à qui l’émouvante Yolande Moreau (déjà présente dans De toutes mes forces), bien loin des rôles décalés qu’elle affectionne habituellement, insuffle fraîcheur, tendresse et cocasserie. Si ce tandem parfaitement assorti porte le film haut et fort, les comédiens qui les entourent unissent leurs talents pour éclairer la personnalité ambigüe de notre protagoniste, à commencer par Hedi Bouchenafa dont la décontraction naturelle fait mouche à tous les coups. Marina Hands déploie une énergie communicative sous les traits de cette femme déterminée à ne plus subir l’autoritarisme de son ex-mari tandis que le jeune Jibril Bhira, doué de cet instinct rare de savoir capter immédiatement l’œil de la caméra, nous régale en toute simplicité, de la fluidité de son jeu.

Malgré un démarrage trop lent, Le principal propose une réflexion intéressante autour des choix moraux qui nous engagent et leurs conséquences sur nos rapports aux autres.