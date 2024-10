Le problème à trois corps T.3 : Soleils Mortels – Liu Cixin, Jin Cai, Lu Twilight, Silver et XuDong Cai - la chronique BD

Résumé : Ce troisième volume enchaîne directement sur la fin du tome deux. Un inconnu a piraté les chaînes de télé mondiales et l’internet pour diffuser un message poussant au rejet des scientifiques. Un jalon de plus suite à la vague de suicides de chercheurs qui frappe le monde. Le commissaire Quiang compte bien réagir rapidement. De son côté, le scientifique Miao pense que la solution du problème est dans ce mystérieux jeu vidéo des trois corps...

Critique : Un tome qui, comme les précédents, oscille entre l’immersion dans le jeu vidéo et les actions réelles. Mais ce jeu mystérieux prend de plus en plus de place puisque Miao est amenée à rencontrer les autres joueurs lors d’une réunion organisé par ses créateurs. Surveillé par le commissaire, Miao continue ses investigations, au péril de sa vie… Car l’adversaire dévoile enfin ses cartes et veille à supprimer ceux qui en savent trop qui qui ne semblent pas fiables. Mais dans le camp des ennemis de la science, il y a différentes factions et les tensions montent. Ces révélations nous arrivent d’une manière un peu étonnante puisque le règlement de comptes a lieu en public ! Cela ne masque pas la révélation foudroyante qui va forcément impacter toute la suite du récit, et donc les deux prochains tomes.

On est entraîné au fil de la lecture rapide mais en même temps, selon nous, il manque un petit quelque chose pour que l’on se sente vraiment happé par le récit.

© Liu Cixin, Jin Cai, Lu Twilight, Silver et XuDong Cai / Hachette

Le dessin tient sa ligne graphique, style manga semi-réaliste, encrage fin, grandes compositions aérées, des jeux de flous pour donner l’illusion de la vitesse et des couleurs travaillées, avec toujours ce grain dans l’image qui crée un peu de distance avec le lecteur. Un tome dense mais qui se parcourt rapidement justement grâce à ses mises en page amples et ses dialogues peu nombreux et très clairs.

Ce troisième tome franchit un pas dans la narration avec une révélation bouleversante qui va changer la donne de la suite du récit.