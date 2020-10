Le retour de Majorque - Journal de Frédéric Chopin - la chronique du livre

Critique : A travers des aventures épiques, pleines d’imprévus et de retournements, Frédéric Chopin s’adresse tantôt à ses lecteurs, tantôt à lui même pour « partager ma solitude avec moi-même ». Un Chopin intime que l’on découvre à travers ses mots dans ce « journal qui est autant mon journal de vie que celui de mes Préludes ».

Il est passionnant de pouvoir lire à la fois le journal de l’artiste et Un hiver à Majorque, écrit par George Sand. Le retour de Majorque est en quelque sorte le prolongement. Il est très intéressant d’imaginer le point de vue de Chopin. Jean-Yves Clément est un des rares écrivains qui peut se le permettre, car il est un éminent et très fin connaisseur de la personnalité et de l’histoire du compositeur.

Chopin et Sand avaient rêvé de ce voyage (surtout elle) comme d’un moment magique dans cette île espagnole des Baléares. Ils avaient idéalisé ce moment à venir, mais eux qui, par essence, cherchaient, dans l’absolu, la gloire et la reconnaissance, se sont heurtés à des humains indifférents à l’art, lesquels pensaient probablement qu’« un cochon vaut plus qu’un pianiste ».

Les villageois dressent les traditions à la manière d’un étendard face à ce qu’ils interprètent comme une relation adultère. George et Frédéric sont constamment pourchassés par les rumeurs et la maladie qu’il contracte. A noter qu’en 2010, Chopin fut élevé au rang de fils adoptif de l’île...

Même après de longs mois passés loin de Majorque, l’artiste reste hanté par ce qu’il a ressenti là-bas et ne cesse de comparer les nouvelles atmosphères à l’enfer qu’il a vécu. George en garde aussi des séquelles dues a l’humidité et à l’absence de chaleur humaine qu’ils ont subies.

Même en France, George a la bougeotte. A peine arrivée dans un endroit, elle se morfond et veut en trouver un autre. Elle dirige toute l’organisation, décide des lieux et de l’agenda. Ils espèrent toujours mieux, avec l’idée que l’herbe est plus verte ailleurs. D’autres fois, c’est le temps qui les presse. Ils ne peuvent rester éternellement à Gênes, « ville enchanteresse », car Nohant les appelle.

Cette histoire est comme beaucoup de fantasmes qui subissent la désillusion et tournent au fiasco. Heureusement, et comme toujours, l’art est là pour les transformer et les sublimer, même si Chopin revendique « un air sain pour un art sain ».

C’est à Majorque et dans les mois suivants que Frédéric Chopin a composé les Préludes, comme une révélation. Le journal est truffé de références musicales très précises. La composition de ces œuvres est un des fils rouges, passant sans cesse de la tristesse à la joie. Chopin et Clément mettent des mots profonds pour qualifier ce que représente la musique, dépositaire de leurs vies, livrant une analyse poétique et politique. Les notes dépassent les mots et inversement. On sait que les Préludes ont inspiré Gainsbourg, Barry Manilow, Jimmy Page, Radiohead...

« Le retour à Majorque est aussi un retour vers soi », déclare Jean-Yves Clément. Avec ce nouvel ouvrage, il nous ouvre une fois de plus la voie comme un passeur d’émotions.