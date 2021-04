Le Roman de Jim - Pierric Bailly - critique du livre

Résumé : Un jeune homme devient le père de l’enfant que porte la femme qu’il aime, une quadragénaire ayant bourlingué. Ils deviennent une famille banale, soudée par l’amour et le petit garçon. Un jour, le premier homme fait irruption dans leur vie, bouleversant les rapports entre tous.

Critique : La paternité, au cœur des trois derniers romans de Pierric Bailly, est ici celle des familles recomposées, non traditionnelles, réinventées. Une histoire d’amour improbable se noue entre Aymeric, vingt-cinq ans, un peu à la dérive, et Florence, quarante ans, enceinte et célibataire. Chacun arrive avec son passé, sa parenté, ses abandons et reprises d’études, ses missions intérimaires au long cours, ses errements amoureux et même un séjour en prison pour le jeune homme. Avec l’enfant à naître, une nouvelle existence se profile, dans laquelle Aymeric prend assez naturellement la place vacante du père de Jim. Au fil du temps, tous trois forment une vraie famille dans un hameau jurassien de moyenne montagne, au centre de laquelle se trouve Jim, dont Aymeric est fou d’amour. Au bout d’une dizaine d’années, le père biologique réapparaît, seul et perdu. Florence insiste pour lui faire une place, mais l’un des deux pères est vite de trop. Courant sur presque trente ans, ce roman nous parle des mutations de notre époque. Les personnages s’éloignent, reviennent, et le retour à la terre s’accompagne souvent d’une solidarité intergénérationnelle. En parallèle, de multiples façons de faire couple coexistent, parfois en lien avec la précarité économique et le souhait de conserver sa liberté. Enfin, de même qu’être parent s’invente tous les jours, l’enfant grandit avec les récits de ses ascendants, leurs assertions, leurs secrets et leurs mensonges. C’est le sens du titre : Jim coécrit son histoire jusqu’à ce qu’il désire être l’auteur de sa propre vie. Dans ce beau roman émouvant, juste et sensible, Pierric Bailly raconte les modes d’être en relation avec le monde et le besoin de posséder son histoire à soi.