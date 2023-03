Le Royaume de Naya - Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban - critique

Résumé : Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer.

Critique : Malgré l’état de guerre dans lequel est plongée l’Ukraine depuis maintenant un an, son cinéma continue de parcourir le monde. La preuve avec Le Royaume de Naya, conte initiatique au scénario pour le moins conventionnel : depuis des années, humains et créatures magiques de la forêt vivent séparés, suite à un différend historique. Désignée nouvelle protectrice de la forêt, Naya, dont la bonté et le grand cœur n’ont d’égal que sa naïveté, va tenter de réconcilier les deux peuples.

Le récit, au schéma narratif classique, ne séduira que les plus jeunes spectateurs. On y retrouve les théories communes du récit d’apprentissage : la curiosité face à la méfiance, la gentillesse face à la méchanceté, ou encore le pardon face à la rancœur. La morale reste indéniablement la même que celle que les grands studios américains nous a appris.

Toutefois, la mise en scène, au demeurant inégale, ne démérite pas.

L’animation, bien que très simple, est assez fluide, même si le design des personnages aurait mérité plus de précision et de finesse. C’est sur les séquences extérieures de la forêt enchantée que le métrage parvient à nous émerveiller visuellement. la saturation des couleurs sur les séquences de jour et leur profondeur sur les séquences de nuit sont une véritable source de joie pour les yeux, tandis que les quelques scènes de bataille offrent à petite dose des moments épiques.

Reste enfin le plaisir de retrouver des personnages rigolos et attachants comme la boule de poils Motus, le chat-grenouille Nénuphar ou encore des antagonistes maladroits et stupides. Certaines péripéties provoquent même le rictus, comme lorsque Léo, le jeune forgeron, se déguise, revêt un déguisement pour ne pas se faire remarquer par les créatures de la forêt.

Le Royaume de Naya fait donc partie de ces films d’animation sans prétention, qui se laissent apprécier par le public auquel leurs producteurs les destinent et qui, malgré toutes leurs conventions, offrent un réel moment de divertissement. On n’en demande pas plus.