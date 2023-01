Le royaume de Séraphin - Mélodie Ducœur - critique du livre

Résumé : Dimitri, un enfant victime d’harcèlement s’est donné la mort dévastant de chagrin sa mère. Il découvre le royaume de Séraphin (comparable au paradis), dans lequel ce dernier reprend confiance en lui grâce à une mission qui a pour but d’aider les habitants de la terre. Un récit émouvant, qui a pour but de rendre la mort plus belle et de réconforter des personnes endeuillées. Une histoire optimiste guidée par une plume à l’écoute du cœur de ses lecteurs…

Critique : Avec un titre à ce point énigmatique, le lecteur s’interroge immédiatement. En réalité, le roman, édité par Stéphanie Eischorn a été publié en octobre 2022. Ce premier tome fait 311 pages et a été rédigé avec une police relativement grosse, ce qui donne un aspect très aéré au texte. C’est pourquoi il se destine aussi aux adolescents qui n’ont pas l’habitude de lire ou qui sont rebutés par cette activité pourtant enrichissante. Le Royaume de Séraphin est un roman fantastique, qui prend place dans un univers imaginaire fictif, très semblable au paradis. Tout débute par le tragique destin du personnage principal, appelé Dimitri. Du haut de ses dix ans, le petit garçon est atteint d’un TDAH : trouble du déficit de l’attention. Ce handicap invisible lui gâche la vie : il éprouve de grandes difficultés à s’intégrer dans un monde qui le rejette pour sa différence. Les enfants ne veulent pas être amis avec lui et les adultes pensent qu’il est mal élevé. Poussé à bout, il est fortement soutenu par sa maman qui cherche à sensibiliser les jeunes sur cette neuroatypie sévère. Malheureusement, ses efforts ne suffiront pas, car il se donne la mort dans la première partie du récit. Cet événement choquant est largement passé sous silence.

Il existe un consensus non verbalisé dans notre société moderne, qui ferme les yeux sur le suicide. C’est un acte de désespoir absolu, une porte de sortie mensongère pour celui qui la franchit. Pourtant, des sources sûres estiment que plus d’une vingtaine d’enfants de moins de quinze ans se sont donné la mort en 2021.

Dans la Bible, les séraphins sont des sortes d’anges : des créatures volantes, qui se trouvent à proximité du trône de Dieu. C’est ce principe qu’utilise Mélodie Ducoeur dans ce premier tome. Dimitri accède à cette dimension dans le ciel, où d’autres enfants sont morts. Il rencontre un bébé appelé Titouan, capable de faire apparaître des animaux ainsi que Tifanie, qui a le pouvoir de faire éclore des plantes. Timéo quant à lui peut créer la vie en touchant le ventre d’une femme. Tous ces personnages attachants peuvent se rendre sur Terre, mais restent invisibles aux yeux des adultes vivants. Dimitri se fait vite une place, car il est accepté pour ses différences. Dans l’univers de Séraphin, tout le monde a droit à l’amour : c’est un endroit magique, où l’on se sent bien et où le harcèlement n’existe plus. Le héros rencontre également une jeune fille appelée Sophie qui a été battue par son père. Elle a donc depuis peur des hommes, mais parvient à s’intégrer au groupe.

Le roman est entièrement écrit à la première personne. C’est donc un texte introspectif, où le lecteur est témoin des émotions du héros Dimitri. Dans l’esprit de ce dernier, tout bouillonne : il est constamment excité, stimulé par un tas de sensations contradictoires.

Cela donne une réelle crédibilité au récit, car l’auteure réussit à se retirer pour laisser parler son personnage. Ainsi, on a vraiment l’impression de lire le témoignage d’un petit ange.

Au cours de la lecture, certains évènements bouleversants sont reportés, comme un bébé qui a été oublié dans une voiture en plein soleil. Lucas est rejoint par son père, Boris, qui n’a pas supporté le poids de la culpabilité. L’homme s’est donc suicidé, mais le bébé ne peut pas reconnaître son père. Presque instinctivement, les deux personnages se rapprochent et Boris parvient à se racheter une conduite.

Ce récit, rédigé dans un style simple et enfantin, réussit son but premier : donner la parole à une victime de harcèlement, afin que ce fléau puisse être efficacement combattu dans tous les milieux. La perte tragique d’un fils a insufflé de la force à une mère déterminée. Ainsi, la maman de Dimitri intervient dans les écoles, dans le but de changer les mentalités, pour dire qu’il est important de ne pas se moquer, de ne pas rejeter l’autre pour sa différence. D’autres thématiques intéressantes sont traitées dans ce texte, dont la diffusion de photos intimes sur les réseaux sociaux et dans le cadre scolaire, avec les conséquences dramatiques d’une marginalisation, qui s’achève parfois par une véritable tragédie.

En définitive, ce premier tome Le Royaume de Séraphin est une lecture attendrissante, qui délivre de beaux messages. Les personnes qui ont perdu un proche en bas âge y trouveront aussi un grand réconfort, en imaginant des petits anges dans le ciel, dotés de superpouvoirs magiques.