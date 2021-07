La chanson de Renart . T.2 - Joann Sfar - la chronique BD

Résumé : Renart est dans de beaux draps : pour que persiste la magie dans le monde, et que les animaux puissent continuer à parler et vivre comme des êtres humains, il lui faut réveiller Merlin qui a été pétrifié. Il part donc à l’aventure accompagné notamment de Takka, un apprenti magicien pas bien doué, et de Marie de France, femme du fameux enchanteur aux multiples ressources.

Joann Sfar vient ici conclure son récit inspiré du Roman de Renart et des contes médiévaux. Nous disons bien inspirés, car l’auteur n’entend pas adapter le récit (comme il avait pu le faire pour Le petit Prince), mais emprunte plutôt des protagonistes de cet univers, quelques thématiques relatives au contexte d’écriture de ces fables, puis réalise une œuvre toute personnelle. Comme à son habitude, Sfar semble se diriger quelque part pour mieux s’en éloigner. Il laisse vagabonder son inspiration et écrit une histoire réjouissante, pleine d’humour et de rebondissements. La veine romanesque du premier tome se pose un peu et nous retrouvons un album qui, s’il contient son lot de bagarres, lorgne vers le Chat du Rabbin dans sa propension à savourer le bon mot, à observer ses personnages dialoguer, s’attirer dans d’étranges situations pour mieux s’en sortir par la parole. À ce compte, le renard est sans nul doute l’avatar médiéval de son chat, lui-même incarnation de son peintre désabusé Pascin. Il est particulièrement frappant de voir comment Sfar parvient, par une multiplicité de voix bien distinctes, à élaborer la sienne dont on ne cesse de se délecter.

Joann Sfar / Éditions Gallimard

L’auteur continue d’exceller au dessin, approfondissant une écriture graphique enjouée, enlevée, preste, à la manière de Quentin Blake, mâtiné de Sempé et saupoudré de Reiser. Il fourmille dans la case avec une inconstance enthousiasmante, se réinventant à chaque fois. On ressent pleinement le plaisir du dessinateur qui se nourrit lui-même de sa boulimie graphique. La plume semble parcourir l’espace de la composition avec légèreté, furetant dans les moindres recoins pour épouser et faire apparaitre des formes. L’auteur passe d’une case réaliste à une autre schématique, à une autre entre les deux, à une autre avec plusieurs styles différents. L’ensemble des images semble régulièrement emporté dans des courants visuels qui emportent la figuration et la déforment : des forces puissantes agissent ainsi dans ces planches et énoncent presque une seconde histoire dans l’histoire.

Joann Sfar / Éditions Gallimard

Quelques mots tout de même pour Brigitte Findakly qui a réalisé pour ces deux tomes des couleurs d’une très grande force qui servaient le scénario parfois autant que le dessin. La célèbre coloriste compose des atmosphères fantastiques saisissantes parcourues de subtilités et de nuances chromatiques délicates. Elle réalise une proposition visuelle à notre sens tout aussi convaincante que le dessinateur, et rarement des couleurs ne nous auront paru aussi essentielles.

Avec cette Chanson de Renart, nous retrouvons Joann Sfar en pleine forme. Ce diptyque confirme que l’auteur est un grand du neuvième art qui continue de nous réjouir avec une étonnante régularité.