Le Serpent et la Lance T.3 : Cinq Fleurs - Hub, Michalak - la chronique BD

Résumé : Alors que le souverain vit ses derniers jours, les momies de jeunes filles affluent de tout le royaume, laissant planer l’ombre d’une cabale mystique ou d’un tueur sans pitié sur l’enquête de Oeil-Lance, qui continue d’interroger ses souvenirs...

Critique : Avec ce troisième tome, Le Serpent et la Lance prouve une nouvelle fois que le polar, l’histoire et la BD font bon ménage. Evidemment, en lisant ce trio, on se dit qu’il est facile d’adapter un Vidocq, voire quelque sombre affaire à l’époque de Louis XIV, mais personne n’imagine être propulsé au coeur de l’empire Aztèque, pour une immersion inédite, à la fois graphique et historique. Dans cette enquête qui mêle récits imaginaires (que l’on se doute être de la superstition), rêves narcotiques (que l’on pense être la clef pour la mémoire du héros) et scènes quotidiennes (que l’on adore, ne serait-ce que pour comprendre les rouages d’une société, ses hiérarchies et ses inégalités), c’est un noeud vaste et bien ficelé qui continue de se tramer. Avec une rescapée désormais entre les mains des enquêteurs, on se dit que tout va se décanter, mais les pièges échouent et les héros voient les complots tout renverser. En attendant le quatrième tome, qui sera le dénouement, tout reste donc entrelacé et ce resserrement permet de toujours mieux entrevoir une civilisation très méconnue.

© Delcourt / Hub

Comme pour les deux tomes précédents, le dessin demeure essentiel, voire primordial pour accompagner cette histoire policière. Jouant sur les écritures aztèques, la capitale de l’empire renaît, et même si l’action se situe principalement dans les quartiers aisés, on n’oublie pas quelques détours par des ruelles et des canaux qui respirent la poussière, la pauvreté et le travail. D’ailleurs, les flash-backs continuent de représenter une campagne qui est souvent écartée des fresques historiques, englobant donc la société aztèque dans sa vraie diversité. Okko, ici aidé de Michalak, peut se vanter d’avoir fait surgir une ville vivante, un passé inédit et captivant.

© Delcourt / Hub

Aussi bon que les deux précédents, ce troisième volume apporte un pic de suspense à cette enquête, ce drame et cette reconstitution que Le Serpent et la Lance est en train de construire.