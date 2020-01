Le Serpent et la Lance . T.1 . Ombre-Montagne - La chronique BD

Résumé : En divers lieux du territoire de l’empire aztèque, plusieurs momies de petites filles, toutes assassinées et marquées, sont retrouvées, et leur secret vite enfoui. Les autorités veillent à ne pas ébruiter une affaire rare, dont l’enquête est confiée à un agent implacable, nommé Serpent. Le haut prêtre Cozalt, qui le connait bien, choisit d’investiguer également, avec l’aide d’un ami marchand, lui aussi relié à son passé.

Impressionnant. C’est l’adjectif qui vient en tête au moment de décrire cette nouvelle œuvre audacieuse écrite, dessinée et documentée par Hub. Après Okko, c’est désormais l’Amérique Centrale qui arrive pour le lecteur, directement plongé dans une civilisation que l’on connait généralement avec l’arrivée des Conquistadors. Or, aucun espagnol ne se montrera dans cette passionnante histoire qui dévoile un empire méconnu, des plus hautes sphères jusqu’à ses paysans, de ses palais à ses lupanars, de ses habits d’apparat aux mets les plus simples. Un travail colossal de recherche, qui doit beaucoup au Azteca de Gary Jennings pour cette passion également visible dans la BD de Hub. Dans ce polar d’époque, une toute autre narration se tient, celle de trois protagonistes, amis ou antagonistes, qui ont grandi dans la même école. Le titre est d’ailleurs un personnage encore absent qui les lie, leur ancien maître, qui pourrait être la clef de leur enquête. Une dose d’intrigue à la Cour, une autre de roman d’apprentissage pour le destin de Œil-Lance, qui semble être le héros désigné, s’ajoutent encore pour donner une œuvre complète et captivante.

Hub / Delcourt

Bien entendu, le dessin participe à cet entrain du lecteur et à son ensorcellement. Il faut dire qu’avec ses momies effroyables, sa violence farouche et régulière, ses exécutions propres à l’image de cette civilisation, l’atmosphère qui se créé respire la poussière, la chaleur et le sang. Les belles coiffes de plumes et les peintures de couleurs pigmentées ne changent rien à cette ambiance, qui donne une gravité quasi historique pour ce qui pourrait se retrouver dans un ouvrage à vocation de vulgarisation scientifique, tant on se dit que le quotidien devait ressembler à cela. Il faut souligner, et ce dès le premier et imposant tome, la richesse des personnages, tous reconnaissables, tous différents et pourtant tous proches, qui font fourmiller non pas une famille ou quelques amis, mais bien un empire.

Hub / Delcourt

Dessin impérial et scénario qui apparaît déjà magistral, c’est bien simple avec Le Serpent et la Lance, Hub peut conquérir de nouveaux horizons et imposer sa patte, celle d’un artiste-explorateur, d’un scénariste-dessinateur de talent, et désormais de renom.