Le serpent et la lance. T2 . Maison-vide - Hub - la chronique BD

Résumé : Oeil-lance a donc accepté la proposition de son ancien camarade et doit percer le mystère des jeunes filles momifiées. Monstre divin, tueur en série ou cabale de fanatiques ? Le marchand doit replonger dans son passé pour trouver le coupable...

On le sait, un bon thriller ne se mesure pas à ses scènes d’action, mais bien à ses temps morts, ses dialogues anodins , ses indices semés ça et là, et sur cette échelle, Le Serpent et la Lance est au plus haut. Il n’y a quasiment pas de meurtre, d’action violente se déroulant en temps réel, tout a déjà été réalisé et ce sont les conséquences et l’après qui intéressent le scénario. Les passages de flashbacks sur l’enfance dans un maison d’entraînement typique de l’empire aztèque sont particulièrement goûteux, on ne peut qu’adorer ces moments de camaraderie et de rivalité, de découverte des sens et d’initiation aux malheurs de l’âge adulte, alors qu’au présent ce sont des intrigues, des jeux de pouvoir qui se mettent en branle, sans bataille ni course poursuite. Évidemment, c’est sans évoquer l’univers incroyablement dépaysant de cette cité de Tenochtitlan, Rome du continent américain. Les rangs, divinités, classes sociales et mets sont ainsi restitués avec les noms aztèques, et ce tome 2 continue d’immerger son lecteur dans ce lieu et ce temps inédit.

Hub / Delcourt

Ce lieu a donc une originalité certaine, mais aussi une beauté d’autant plus admirable qu’elle ne cherche pas à montrer uniquement des bas reliefs, des palais et des costumes impériaux. Les rues sales, les écoles pauvres, les jeux du quotidien et les greniers à céréales sont aussi dessinés avec soin, avec passion même, créant un album uniforme du début à la fin, fourmillant de détails historiques, d’expressions variées des visages. Les planches permettent de se sentir pleinement dans cette époque, bien mieux qu’en visitant une exposition consacrée aux chefs d’œuvre de cette civilisation perdue.

Hub / Delcourt

Deuxième tome qui continue parfaitement cette saga en forme de chef d’œuvre du thriller historique, c’est donc le Nom de la Rose en version bande dessinée et aztèque qui se dessine sous les yeux du lecteur.