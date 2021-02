Le souffle de la tempête - Alan J. Pakula - critique

Résumé : Années 40, dans le Montana : Ella Connors (Jane Fonda) assiste aux obsèques d’un soldat de la Seconde Guerre mondiale, fils de Jacob Ewing, propriétaire terrien (Jason Robards), son voisin. Lors des condoléances, celui-ci la scrute durement et avec insistance. Ella gère seule une petite exploitation avec le vieux Dodger (Richard Farnsworth). A la mort de son père, elle a préférer vendre une partie de ses terres à Frank (James Caan), vétéran de la guerre, plutôt que de négocier avec Ewing. Lors d’une tournée de sa propriété, alors qu’ils passent la nuit à la belle étoile, Frank et son cow-boy Billy Joe (Mark Harmon) sont abattus par un tireur isolé. Frank, grièvement blessé, réussit à tuer leur agresseur venu vérifier son méfait. Découvert par Dodger, Frank est conduit chez Ella, qui va le soigner à contrecœur.

Critique : Bien que se déroulant dans les années 40, le récit possède tous les ingrédients du pur western. A part quelques véhicules à moteur, utilisés pour les chargements ou pour aller en ville, on se déplace exclusivement à cheval. Les personnages aussi semblent sortir tout droit de l’Ouest américain du dix-neuvième siècle : Ella, femme qui gère seule une ferme, est dure, mutique et extrêmement méfiante, Ewing représente le méchant typique du genre, Frank, cow-boy solitaire et intègre, est aussi suspicieux qu’Ella avec qui il va être obligé de composer. Quant à Dodger, il représente le vieux malicieux à qui on ne l’a fait pas, jadis interprété par Arthur Hunnicutt ou Walter Brennan chez John Ford ou chez Howard Hawks.

Mais les temps modernes vont s’immiscer peu à peu, avdc un promoteur peu scrupuleux, qui arrive en avion privé, des tractations âprement négociées ou farouchement refusées, pour procéder à des forages de pétrole.

L’histoire, classique mais passionnante, se déroule tranquillement. Les scènes qui font avancer l’action sont ponctuées de longs plans où l’on peut admirer les superbes paysages du Montana, avec souvent des troupeaux, soit de vaches, soit de chevaux, qui y déambulent.

L’interprétation est tout à fait exceptionnelle : Jason Robarts a le visage fermé, le regard noir, prêt à tout, y compris le pire pour sauver sa propriété ; James Caan incarne le "lonesome cow-boy", autant à l’aise sur un cheval, qu’il est maladroit et gauche en l’intérieur, Richard Farnsworth joue l’homme à tout faire vieillissant, la moustache fière et l’œil pétillant, toujours prêt à partager une bonne chique avec celui qu’il apprécie. C’est lui qui interprétera le rôle d’Alvin Straight, le vieux personnage qui va traverser les États-Unis en tondeuse à gazon pour retrouver son frère, dans l’étonnant Une histoire vraie ("The Straight story", 1999) de David Lynch. Ce sera son dernier film.

Enfin, Jane Fonda, impériale, a le rôle d’une femme aussi à l’aise à cheval que pour rivaliser avec ces messieurs, ou surveiller sa tarte au four !

Ce presque faux western, mais un vrai bon film, a été réalisé par Alan J Pakula, plus habitué à l’époque aux longs métrages à consonance politique comme A cause d’un assassinat ("The parallax view" 1974) avec Warren Beatty, ou encore Les hommes du président ("All the president’s men" 1976) avec Dustin Hoffman et Robert Redford.