Le Syndrome des cœurs brisés - Salomé Baudino - critique du livre

Résumé : Si, pour beaucoup, "les histoires d’amours finissent mal... en général", il était évident que pour Victor et Lola rien ni personne ne pouvait leur laisser supposer que ces paroles de chanson s’appliqueraient à leur amour. Lorsque Victor rencontre Lola, il sait immédiatement qu’elle est la femme de sa vie. Touché en plein cœur par ce coup de foudre réciproque, il ne comprend pas pourquoi Lola décline sa proposition de tester leur amour via la {TimeWise}, nouvelle machine révolutionnaire, qui permet de dater la fin d’une relation. Très vite, elle finira pourtant par céder et ils découvriront avec effroi que leur histoire, qu’ils pensaient inébranlable, allait pourtant expirer deux mois plus tard.

Critique : Grâce à ce premier roman surprenant, Salomé Baudino dissèque avec acuité et malice les histoires sentimentales 2.0, où le pragmatisme de la technologie vient se mêler au romantisme désuet.

En effet, trouver l’amour est une préoccupation presque universelle : il existe ainsi une quantité d’applications de rencontres, d’émissions proposant de dénicher l’âme sœur, de coachs en séduction, etc.

Dans cette quête, le hasard n’a donc plus sa place et il ne serait d’ailleurs pas surprenant que, d’ici quelques années, une machine comme la TimeWise, telle que la décrit Salomé Baudino dans ce texte, voie le jour. Elle permettrait ainsi aux jeunes couples de tester la longévité de leur relation et ainsi d’éviter d’envisager une histoire durable avec quelqu’un, si la suite doit démentir cette projection.

Bien sûr, l’idée pourrait séduire les plus rétifs à l’engagement. Pourtant, l’autrice nous montre assez vite les failles d’une telle technologie, qui viendrait gâcher les plus belles histoires, et elle prend ses deux héros, Lola et Victor, comme exemples. Certes, leur amour ne fait aucun doute, malgré les problèmes financiers qu’ils rencontrent. Cependant, l’étroitesse de leur appartement, les conflits avec la belle-maman, et la perspective de voir leur relation affectée d’une date de fin vont engendrer un sentiment d’incertitude. Chacun à leur façon - l’un mettant tout en œuvre pour avancer la rupture et l’autre mobilisant son énergie pour qu’elle n’arrive pas - les personnages vont tenter de déjouer la funeste prédiction et prouver que leur attachement est plus fort que la technologie.

Pourtant, il ne faudrait pas prêter à ce roman et à l’autrice des intentions trop critiques vis-à-vis d’une telle invention. En effet, bien qu’elle se moque gentiment de son personnage obsédé par la machine, Salomé Baudino ne verse à aucun moment dans le discours passéiste du c’était mieux avant. Son texte, bien installé dans la contemporanéité, constitue avant tout une exploration des différentes formes que l’amour peut revêtir.

Le Syndrome des cœurs brisés est un texte très plaisant à lire tant les personnages, auxquels il est facile de s’identifier, s’avèrent particulièrement attachants. Ce premier roman, espérons-le, ouvrira la voie à de nombreux autres.