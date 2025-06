Safar – John Tolan (dir.) – La chronique BD

Un docu-bd sur la rencontre entre le Coran et l’Europe, du Moyen-Age à nos jours. Un livre éclairant, pédagogique et documenté.

Résumé : {Safar} signifie voyage en arabe. Cet album nous invite à un retour dans le temps pour décrire comment, à travers plus de sept siècles de rencontres, de traductions, de confrontations idéologiques, de prouesses technologiques et de curiosités littéraires, le Coran s’est inscrit dans la culture européenne.

Critique : Le Coran est le livre de référence de la foi musulmane. Composé de 114 sourates (chapitres), il est décrit dans la tradition de l’Islam comme la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet aux alentours des années 610 et 622. Pilier dans l’Islam, le Coran a dès le Moyen Age intéressé, des moines, clercs, mais aussi des laïcs en Europe. Un intérêt qui n’a pas cessé de se renouveler jusqu’à aujourd’hui.

Ce docu-bd en est l’illustration. Il est le fruit du travail de médiation entrepris par une équipe de chercheurs rattachée à un programme de recherche international financé par l’Europe : « The European Qur’an (EuQu) ». Cet important projet scientifique dirigé par John Tolan, professeur d’histoire franco-américain, s’est donné pour mission d’étudier la contribution du Coran dans la formation de la diversité des identités culturelles, intellectuelles et religieuses de l’Europe médiévale et moderne. Cette bande dessinée est l’une des réalisations de ce programme scientifique. Elle a vocation à rendre accessible les premiers résultats des travaux menés à un public plus large que la seule communauté des chercheurs.

Cet album compte 12 chapitres, chacun d’eux raconte une séquence historique qui a marqué les échanges culturels entre le Coran et l’Europe. L’ensemble est organisé de façon chronologique. L’album commence par un chapitre portant sur la réalisation de la première traduction latine du Coran initié par Pierre Le Vénérable, abbé de Cluny au XIIe siècle et le dernier chapitre décrit quel usage politique Napoléon fit du Coran, lors de sa campagne d’Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Dans les autres chapitres, nous pouvons à la fois croiser les noms de personnages historiques assez largement connus comme Martin Luther ou Goethe et d’autres noms moins illustres mais néanmoins important dans l’histoire des relations entre le Coran et l’Europe.

La composition des chapitres est homogène apportant de la clarté et une architecture solide à l’ensemble. Il s’ouvre chacun par un petit encart qui introduit un court scénario de bande dessinée conçu par le bédéiste Maurizio Busca et le chercheur John Tolan, l’ensemble est dessiné par Ernesto Anderle. Ces quelques pages de bande dessinée offrent au lecteur de découvrir une séquence historique précise. Puis une double page documentaire conclut le chapitre. Illustrée par des reproductions d’archives, celle-ci reprend et approfondit certains points de la séquence dessinée. Enfin, pour prolonger l’ensemble. Une petite bibliographie organisée par chapitre se trouve à la fin de l’ouvrage.

Cet album est donc un livre foisonnant d’informations doctes et accessibles. Comme en témoigne la séquence introductive, il a été élaboré de façon collégiale par quatre chercheurs européens du programme EuQu : John Tolan qui est le directeur de cette entreprise éditoriale, Mercedes Garcia-Arenal, Jan Loop et Roberto Tottoli.

L’ouvrage est édité par la maison d’édition Petit à Petit, spécialisée dans le documentaire en bande dessinée. C’est une initiative à saluer dans le contexte actuel de crispations identitaires. D’ailleurs, au moment de sa parution, l’ouvrage n’a pas échappé à la polémique. Cette bande dessinée a pourtant une vocation pédagogique indéniable, et d’autant plus aujourd’hui où certaines représentations véhiculées dans les médias sur les questions religieuses et culturelles sont parfois dangereusement simplistes et réductrices.