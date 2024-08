Le temps d’un virus. La vie confinée de Conrad et Paul – Ralf König – la chronique BD

Résumé : Comme tous les Allemands et une bonne partie du monde, Conrad et Paul sont confinés dans leur appartement, à Cologne. Fini les mariages gay et les plan d’un soir, c’est une vie à deux confinée qui les attend pendant plusieurs semaines. Si le placide Conrad vit la situation avec une certaine philosophie, et en profite pour lire ou jouer du piano, son compagnon Paul est beaucoup plus agité : c’est le printemps et les hormones de ce fringant cinquantenaire se manifestent ! Ainsi Paul téléphone à ses amis, fait des visio cochonnes, fantasme sur le directeur du supermarché… Ce quotidien chamboulé provoque des situations décapantes !

Critique : Caricaturiste de talent qui s’inscrit dans la longue veine du strip humoristique, Ralf König a donné vie en 1992 à Conrad et Paul, couple gay de Cologne en union libre : Paul est un romancier extraverti amateur de BDSM, quand Conrad, professeur de piano, est beaucoup plus calme et romantique. À travers ces personnages hauts en couleur, König offre une représentation décalée et très drôle du milieu gay. Confiné comme les autres, comme il s’en explique dans la préface de l’album, le dessinateur griffonne quelques aventures de Conrad et Paul qu’il poste sur sa page Facebook afin d’amuser ses lecteurs. Les commentaires de ces derniers, qui ont notamment demandé à faire revenir le fameux directeur du supermarché qui fait tant fantasmer Paul, ont influencé les histoires suivantes imaginées au fil de l’eau par König. L’assemblage de ces histoires dans Le temps d’un virus offre un album rafraichissant et réjouissant.

© Ralf König / Glénat pour la traduction française

Adepte d’un humour décapant et un trait qui rappellera au lecteur français Les Bidochons, Ralf König divise ses planches en quatre cases avec une chute qui s’achève à la 4e case où à la fin de la planche suivante. Ses strips tournent beaucoup autour de la sexualité en général – après tout, le confinement tombe au printemps ! – et celle de Paul en particulier, qui ne tient pas en place. Même si l’humour repose souvent sur les mêmes ressorts, les saynètes sont pour la plupart franchement drôles, avec des dialogues bien ciselés et des personnages bien campés.

© Ralf König / Glénat pour la traduction française

Le temps d’un virus nous entraîne dans le quotidien du confinement avec ce couple gay haut en couleur, avec qui on se serait sans doute pas ennuyé en 2020 !