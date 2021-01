Le testament caché - la critique du film + le test DVD

Résumé : Âgée de 100 ans, Roseanne McNulty vit dans une maison spécialisée depuis 50 ans. Celle-ci décide d’écrire son autobiographie, ce qui réveille des souvenirs troublants.

Critique : Le mélodrame n’a de nos jours plus bonne presse : le lacrymal, les fondements moraux, les invraisemblances, tout cela nous paraît archaïque et, au besoin, le spectateur contemporain préférera ricaner que de se laisser emporter par un torrent d’émotions faciles. Il y a pourtant dans le cinéma classique des mélodrames admirés, de Griffith à Sirk, de Borzage à Minnelli, et le cinéma actuel peut retravailler ses codes pour créer des œuvres singulières (on pense en particulier à Carol ou Loin du paradis de Todd Haynes, mais aussi à Angel de François Ozon). Encore faut-il avoir quelque chose à dire sur le genre, un regard, une manière de brasser des thèmes qui peuvent vite tomber dans le chromo pathétique. Force est de reconnaître que Sheridan échoue à faire de ce scénario « modèle » autre chose qu’une illustration assez plate. Tout y est pourtant pour frémir et larmoyer : une femme forte victime d’un sort injuste, une société oppressante, un secret et des coïncidences forcées. L’hospitalisation de Rose, internée de force, devrait nous arracher des larmes et une compassion rageuse (Pensons à L’échange de Clint Eastwood), mais le cinéaste rassemble en quelques séquences passe-partout l’injustice criante dont Rose est victime. Car, autant que de vision, le film souffre d’un rythme bancal, qui ne prend pas le temps de développer tout son potentiel émotionnel : le dilemme moral du prêtre, fondement du drame, est ainsi sacrifié, comme le mari falot ou le contexte historique. Au fond tout paraît trop lisse et fade, et c’est bien le comble pour un mélo.

Copyright Universum Film

Il y a pourtant de belles idées que Sheridan exploite parfois visuellement (la Bible « annotée »), des détails qui séduisent (l’appareil photo imaginaire), mais restent trop souvent larvaires. On aurait aimé par exemple détester la religieuse sadique si son apparition n’était pas aussi courte et stéréotypée. Il serait aisé de multiplier ainsi les ratés ou les demi-réussites d’un film qui ne joue jamais à fond la carte du genre et ne fait pas assez confiance à son scénario très écrit pour l’affronter dans l’excès. Trop retenu, trop versé dans le cliché anodin, Le testament caché est une déception amère pour les amateurs qui pourront toujours rêver de ce qu’un Sirk eût fait de pareille histoire.

Copyright Universum Film

Reste que Vanessa Redgrave est éblouissante dans son rôle touchant de vieille femme détruite, éclipsant sans peine le banal Eric Bana, et que Rooney Mara convainc aisément dans les scènes où elle a quelque chose à interpréter. Reste aussi qu’à l’issue du film, un doute peut assaillir le spectateur bien disposé, doute qu’eût levé en finesse un cinéaste plus subtil : et si la fin (invraisemblable, soit, mais possible dans un mélo) n’était qu’une projection, un fantasme d’une Rose désespérée ? Si elle reposait sur la douloureuse illusion d’être enfin crue ? Cette possibilité, répétons-le, peu perceptible dans le film, lui offrirait une amertume dont il est pour l’essentiel dépourvu.

Copyright Universum Film

Les suppléments :

0 Aucun.

L’image :

Lisse et propre à l’image du film, l’image est sans bavures, avec une définition satisfaisante.

Le son :

La piste 5.1 ne se justifie que dans la séquence de l’avion qui vrombit de manière explosive. Pour le reste, les dialogues et la musique douce sur lesquels repose le film sont limpides et se satisfont sans mal des trois pistes, VF comprise.