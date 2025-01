Le testament de Sully - Richard Russo - critique du livre

Résumé : Sur le tabouret que Sully occupait au bar du Horse est désormais assis son fils Peter, professeur d’université encore aux prises avec cet héritage écrasant lorsque son propre rejeton, Thomas, refait surface après des années de séparation. C’est aussi au Horse que Doug Raymer, ancien chef de la police de North Bath, et Charice Bond, fraîchement nommée à la tête de la police de Schuyler, se retrouvent un samedi soir après la découverte d’un corps en décomposition dans la salle de bal du Sans Souci, hôtel abandonné situé à la limite entre les deux villes. Au Horse, toujours, que Janey fait des extras pour arrondir ses fins de mois et sortir de l’ornière. Ne serait-il pas temps de mettre fin à ses relations toxiques avec les hommes et de pardonner à sa mère, Ruth, son ancienne liaison avec Sully ? Tandis que dehors un ballet de chasse-neige, de dépanneuses et d’ambulances sillonne la ville, tout ce petit monde se demande qui a bien pu disparaître sans que personne s’en rende compte.

Critique : Ce roman choral clôt une trilogie initiée avec Un homme presque parfait et À malin, malin et demi – certains auront d’ailleurs en tête l’image de Paul Newman interprétant Sully dans l’adaptation réalisée par Robert Benton –, mais nul besoin d’avoir lu les premiers opus pour se délecter de celui-ci. Sully, le héros des œuvres précédentes, est mort depuis dix ans lorsque s’ouvre son Testament. À charge désormais des autres protagonistes de porter le livre, de créer un chœur pour matérialiser la bourgade de North Bath où se déroule l’intrigue. Celle-ci, dans les premiers temps en tout cas, repose majoritairement sur les habitants eux-mêmes – la tenancière du Horse, la patronne du Hattie’s, l’employé du garage périclitant, la psychologue, la cheffe des flics, une femme noire nouvellement nommée, tandis que le fils de feu le héros a été chargé par Sully lui-même de veiller sur un certain nombre de ces gens. Richard Russo se nourrit donc du caractère de chacun d’eux, de leurs idiosyncrasies et des péripéties que la vie leur a réservées pour bâtir la structure de son livre : chaque chapitre s’intéresse à un personnage, puis retour.

Les existences se croisent, les destins s’entremêlent et peu à peu des intrigues plus définies prennent corps et des thèmes de société émergent, entre racisme, violences envers les femmes, violences policières, deuil et paternité contrariée. L’auteur de Retour à Martha’s Vineyard crée donc un microcosme où le lecteur se sent à sa place, intégré à la ville comme s’il y vivait, se prenant d’affection pour un potentiel voisin, pour une mère malmenée, pour un fils en peine, pour une barmaid fatiguée.

C’est là la plus belle réussite du Testament de Sully que de déployer tout un monde dont la vie se concentre sur trois jours – samedi, dimanche, lundi – pourtant représentatifs de tout le reste, d’un lourd passé, d’un avenir incertain. Richard Russo signe ainsi un livre qui parvient avec humour, tendresse et âpreté à raconter un morceau de l’Amérique sans le laisser paraître.