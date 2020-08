Retour à Martha’s Vineyard - Richard Russo - critique du livre

Résumé : En 1969, quatre amis, Lincoln, Teddy, Mickey et la fille de la bande, Jacy, se rendent dans la maison de bord de mer du premier pour se dire adieu. Chacun prendra dès lors un chemin différent après son deuxième cycle universitaire et tous veulent marquer ce jour d’une pierre blanche. C’est aussi lors de ce séjour que Jacy disparaît mystérieusement... Plus de cinquante ans plus tard, les trois hommes aujourd’hui soixantenaires désabusés se retrouvent dans cette même maison, la tête emplie de souvenirs.

Critique : Retour à Martha’s Vineyard ou les retrouvailles de trois amis qui sont parvenus à maintenir des liens ténus entre eux pendant plus de quarante ans – Lincoln, Teddy et Mickey. Acolytes et colocataires durant leurs années à l’université, ils ont depuis tracé leur route, l’un à Los Angeles, l’autre à Syracuse et le dernier à Cape Cod, restant tout près de là où il se sentait à sa place, de là où tout s’était déroulé, quitte à laisser un fantôme le visiter régulièrement. En effet, la fille de la bande, Jacy, a disparu le week-end suivant la remise des diplômes, en 1971, alors que tous les quatre avaient décidé de passer quelques jours dans la maison de famille de Lincoln, à Martha’s Vineyard, pour se dire adieu, avant de laisser leurs chemins se séparer lentement – l’un vers l’ouest, l’autre vers des études religieuses, le dernier vers la guerre et Jacy dans les bras de son fiancé, de retour dans son milieu huppé.

Retourner sur cette île n’est pas sans conséquence pour les trois amis, désormais soixantenaires désillusionnés et meurtris par la vie et par les souvenirs. Jamais la silhouette de Jacy n’a réellement déserté leurs pensées, jamais leur blessure ne s’est refermée. Richard Russo laisse la parole à Teddy, puis à Lincoln, raconte doutes et contrariétés, via leur perspective respective. Il revient sur leur jeunesse, sur leur histoire familiale, croise passé et présent pour permettre au lecteur de les comprendre, eux et cette méfiance pesante qui gagne peu à peu le groupe. Bordé par la mer qui scintille sous le soleil de cette fin d’été, le roman tend vers le huis clos, propice aux confidences et aux réminiscences, l’absence de Jacy étant plus vive ici que nulle part ailleurs. Grâce à ces croisements de focales, le tableau se dessine peu à peu, les points peuvent être reliés lentement, sans que le livre n’embrasse totalement le polar qu’il effleure. Il s’agit davantage de l’histoire de trois vies, représentatives à elles seules de la diversité de l’Amérique blanche, de trois hommes blessés et abîmés par les années, heureux de se retrouver, malgré la distance qui s’est installée entre eux. Se sont-ils jamais connus ? Est-il possible de réellement connaître quelqu’un ou les tréfonds de son âme restent-ils inaccessibles ? S’attaquant aux travers humains, ciselant la psychologie de ses personnages, Richard Russo parvient à signer un roman à la fois typiquement américain tout en étant différent, foisonnant sans jamais l’être trop, addictif et riche de dialogues. L’équilibre est ainsi atteint et le lecteur plonge dans cette mer de mystère, chaude et dorée par le coucher de soleil, avec délectation.