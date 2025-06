Le thé par les grands maîtres de l’estampe japonaise – Caroline Larroche - chronique livre

Résumé : « Le thé par les grands maîtres de l’estampe japonaise » raconte l’histoire du thé dans l’archipel japonais, ses origines, sa culture, sa récolte, sa préparation et sa dégustation, ainsi que le développement du Chanoyu, la cérémonie du thé.

Critique : Cette collection nous avait habitués à un livret en leporello présentant les estampes accompagné d’un cahier regroupant un court texte et les légendes des peintures. Pour ce recueil traitant du thé, une nouvelle approche a été choisie. Le texte conséquent nous en apprend énormément. On découvre comment il est passé de la Chine au Japon, qu’il était bu salé au début, que sa culture s’est répandue grâce à des ouvrages recommandant sa plantation, qui étaient les consommateurs et comment s’est mise en mise en place, avec les années, le Chanoyu, la fameuse cérémonie du thé, avec ses rituels et symboliques.

Au-delà de l’histoire de cette plante et de cette boisson, certains moments historiques importants du Japon sont présentés : la prise de pouvoir des shoguns au dix-septième siècle, le développement des estampes au dix-huitième et l’ouverture du Japon au monde extérieur au milieu du dix-neuvième... Ces différents événements ont eu un impact sur la place du thé dans l’archipel.

La serveuse Osen propose du thé à un jeune samouraï dans la boutique de thé Kagya, près du sanctuaire Kasamori (détail), 1768-1769, 27,7x21,4cm, par Suzuki Harunobu Riksjmuseum Amsterdam Copyright Hazan 2025.

En parallèle du texte, l’ouvrage présente de nombreuses et belles estampes réalisées par des peintres connus, Katshushika Hokusai, Utagawa Hiroshige ou Kawase Hasui ; et aussi par des artistes à la renommée moindre, comme Tsuchiya Koitsu, Totoya Hokkei ou Yashima Gakutei. Le mélange des œuvres permet de voir tout de suite les styles variés et de se rendre compte des différences époques grâce aux modes vestimentaires et aux coiffures.

Ces xylogravures représentent des maisons de thé, des services complet, des marchands itinérants d’accessoires intervenant dans le Chanoyu, ou encore la préparation de cette cérémonie. On prend conscience de l’implantation de cette boisson dans le quotidien des Japonais. Les œuvres entières se mêlent aux détails de certaines. Le tout est réuni dans un recueil relié avec une couverture solide et un cordon que l’on peut nouer.

Le thé par les grands maîtres de l’estampe japonaise présente l’histoire du thé au Japon, illustrée par des peintures réalisées au fil des siècles réunies dans un beau recueil.