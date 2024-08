Le trésor des Terres de Ruines – Derek Laufman - la chronique BD

Résumé : {Le trésor des Terres de Ruines} se déroule dans le monde des Terres de Ruines. Nous suivons Rex et Pô, qui arrivent enfin au donjon de Rygone. Rex, qui connaît son métier et tente de former Pô à la vie d’aventurier, l’envoie dans le donjon pour récupérer le trésor. Rex va vite se rendre compte que ce n’étais peut-être pas la meilleure idée qu’il ait eue dans sa vie.

Critique : Dès le départ, ce sont deux personnages attachants qui nous sont présentés : le duo Rex et Pô avec ce rapport mentor et élève. Les craintes de Pô, l’assurance de Rex s’équilibrent bien, ou mal pour l’aventure. Et au cours de l’histoire, on comprend comment ces deux aventuriers opposés se sont retrouvés ensemble. Vont se greffer d’autres personnages au fil du récit qui transforment ce duo en quatuor. Bien sûr, la quête au trésor qui forme l’intrigue permet d’innombrables aventures et un voyage à travers toutes ces mystérieuses Terres de Ruines. Les personnages se séparent, se retrouvent. Les ennemis apparaissent et la quête devient de plus en plus compliquée et dangereuse.

Le récit nous propose aussi tout un tas de petits clins d’œil que les amateurs de BD et de jeux de rôles peuvent trouver au hasard des pages. Certains, évidents, comme les présentations de personnages sous forme de carte type Magic à chaque tête de hapitre. D’autres mieux dissimulés…

La tension dramatique n’est pas primordiale dans cette histoire. On sent bien que Rex, Pô et leurs alliées vont s’en sortir. Et ce sont plus le rythme effréné, les courses poursuites inattendues, les rencontres, les trahisons et les vengeances qui nous tiennent en haleine.

© Derek Laufman / Aventuriers d’ailleurs

Derek Laufman dessine des personnages d’animaux anthropomorphes. Ainsi, Rex est un renard et Pô un cochon, comme le montre d’office la couverture de la BD. Le dessinateur nous offre une palette d’animaux de toutes les espèces, répartis dans ce monde où le danger est omniprésent. Le trait dynamique, les personnages toujours en mouvement nous font rebondir de case en case et de page en page. Les compositions serrées, où alternent les gros plans et les plans larges, parviennent à nous faire passer de moment de tension à des scènes d’action où ça part dans tous les sens.

Les couleurs en aplat se mêlent avec des couches plus sombres pour marquer joliment les ombrages.

Le trésor des Terres de Ruines est une aventure complète où Rex et Pô nous entraînent à un rythme effréné dans leur folles aventures. Rires et action sont au menu de cette BD pleine d’énergie et de personnages attachants.