Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres - Andres Veiel - critique

Résumé : Elle a été actrice, monteuse, réalisatrice. Elle a créé des images iconiques.Elle a été proche du régime nazi. Qui était-elle ? Une opportuniste ? Une manipulatrice ? Une visionnaire ? Ses archives personnelles, accessibles pour la première fois, la révèlent enfin, dans toute sa complexité, son ambiguïté.

Critique : Pas sûr que le nom de Leni (Helene Bertha Amalie) Riefenstahl évoque quelques souvenirs au grand public français. Elle fut pourtant l’une des femmes les plus controversées du XXe siècle pour sa proximité supposée avec Hitler et les hauts dignitaires nazis. Réalisatrice reconnue, elle se réfugie derrière son art pour prôner son amour du beau, englobant au passage son mépris pour les faibles et les êtres imparfaits. Cette obsession de la perfection et cette sublimation des corps athlétiques font ressurgir de sacrés relents d’une doctrine effrayante.

Copyright Bayerische Staatbibliothek/ Bildarchiv

En 1932, elle réalise La lumière bleue qui retient toute l’attention de Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie. Il la présente alors à Hitler qui la charge de répandre auprès du peuple allemand tous les bienfaits du nazisme. Le triomphe de la volonté en 1935, puis en 1938 Les Dieux du stade et Jeunesse olympique qui vantent le culte du corps et glorifie le supérieur et le victorieux, en sont les parfaits exemples. Elle est désormais l’œil cinématographique du Troisième Reich. Après la guerre, rejetée universellement par le monde du cinéma à qui elle a pourtant apporté des techniques avant-gardistes, déclarée non coupable après quatre procès de dénazification à Bade-Wurtemberg et à Berlin, elle nie toute complicité avec le Parti national-socialiste. Pourtant, sa ferveur à se mettre au service de ce régime fasciste ne fait-elle pas d’elle une hitlérienne convaincue ? C’est à cette inextricable question que le scénariste et réalisateur Andres Veiel tente de répondre à travers cette œuvre, riche d’archives en tous genres.

spip-slider Copyright ARP

D’une part une biographie parue en 1987 qui suscita bien des critiques quant à l’orientation que la cinéaste voulut lui donner et d’autre part tout un arsenal d’enregistrements sonores, d’extraits de films, d’émissions de télévision, d’images personnelles. Autant d’éléments que le documentaire emprunte pour dresser, sans jamais prendre parti, le portrait paradoxal d’un personnage que certains admirent pour son sens certain de l’esthétisme (que l’on peut découvrir à travers ses photos réalisées au Soudan dans les années 60) et que d’autres condamnent pour son enthousiasme à partager des théories contestables. Méthodique et soucieuse de se façonner une image « convenable », elle trie les archives laissées à la postérité, sans parvenir à masquer ces contradictions qui font d’elle la reine de l’auto-représentation et de la manipulation, capable de persister dans sa vision de l’Histoire, même quand celle-ci est réfutée. Toujours élégante, la dame ne manque jamais de se présenter son son meilleur jour et fait preuve d’un caractère bien trempé dès lors que l’on se hasarde à la contrarier.

La force de ce documentaire est de distiller juste assez d’informations pour faire naître autant de fascination face à cette femme hors norme que d’effroi face au mépris qu’elle affiche pour l’humanité. Une technique efficace pour maintenir en haleine le spectateur avide de percer une vérité fuyante.

Au-delà de la peinture en clair-obscur d’une manipulatrice magnifique, c’est tout un pan de notre Histoire européenne qui s’étale sous nos yeux, démontrant comment un peuple est tombé, avec une naïveté confondante, sous le charme d’un régime criminel et de ses idéaux. Instructif !