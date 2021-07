Les aventures de Spirou et Fantasio - la critique du film

Résumé : Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entraînés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !

Critique : Si Spirou et Fantasio est aujourd’hui l’une des bandes dessinées franco-belges les plus populaires, elle n’était au départ qu’une commande d’éditeur. En 1938, Jean Dupuis, des Editions Dupuis, imprimeur et éditeur belge, cherche une mascotte pour son journal. Il lui choisit le nom de Spirou (qui signifie écureuil facétieux en wallon), crée le Journal de Spirou et demande à Robert Velter, dit Rob-Vel, un dessinateur français, de le faire exister physiquement. Ils vont ensuite chercher Fantasio dans une autre BD, l’associent à Spirou et forment ainsi le célèbre duo popularisé par Franquin que de nombreux auteurs continuent de faire vivre de 1938 à nos jours à travers cinquante-cinq albums. C’est donc à Alexandre Coffre que le cinéma français confie le soin de porter à l’écran cette rencontre entre un groom dynamique et un journaliste râleur. Il faut dire que le réalisateur semble bien s’être spécialisé dans le domaine des tandems improbables accompagnés d’aventures surprenantes et dynamiques. On se souvient des péripéties volcaniques de Dany Boon et Valérie Bonneton dans Eyjafjallajökull en 2013 ou de la tendre association d’un Tahar Rahim cambrioleur avec le malicieux Victor Cabal dans Le Père Noël l’année suivante.

Tel un nouvel auteur ajoutant son maillon à la chaîne déjà longue des épisodes de nos deux héros, Alexandre Coffre nous transporte dans son univers où voyage et exotisme ont la part belle. De la base de Zorglub aux scènes du désert en passant par les ruelles de Marrakech ou l’exubérance d’un palace au look incroyable, le dépaysement est garanti. Les décors sont beaux et variés et, tout comme les costumes aux tons éclatants (le rouge de l’habit de Spirou marié au bleu des vêtements de Fantasio) qui apportent une touche de légèreté malgré des gags enchaînés de manière un peu trop automatique. Et puis, on se prend au jeu rythmé des comédiens et on partage leur joie de donner vie à ces personnages drôles et sautillants. Ils adoptent tous un ton différent et assument pleinement de se lancer à fond dans la comédie, à commencer par Ramzy Bedia, désopilant sous les traits de Zorglub, caricature d’un méchant rageur installé dans sa base secrète digne du meilleur James Bond aux trousses d’un Clavier (le comte de Champignac) plein d’allant et de fantaisie, sous les traits de ce professeur déjanté. On n’oubliera pas de mentionner la silhouette adolescente et énergique de Thomas Solivérès qui endosse à la perfection le costume rouge de notre héros.

C’est plutôt du côté du scénario que ça se fissure. Avides d’imprimer leur propre empreinte sur le récit, les scénaristes remodèlent le personnage principal transformé en simple pickpocket et font fi de l’univers si cher à Franquin et soigneusement entretenu durant de nombreuses années par les plus grands maîtres ès BD.

S’il est fort à parier que ces nouvelles aventures vidées de leur substantifique moelle dérouteront les bédéphiles purs et durs, les néophytes trouveront, grâce à son dynamisme coloré, l’occasion d’un joyeux moment familial.