Les Bad Guys 2 - Pierre Perifel, Juan Pablo Sans - critique

Résumé : Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire "un dernier travail" par une équipe entièrement féminine.

Critique : Dur dur d’être gentil quand depuis des années, on pratique dans le cambriolage de haute voltige. À commencer par ce démarrage en trombe du film de Pierre Perifel et Juan Pablo Sans, où l’on voit notre bande de pieds nickelés, au demeurant sympathiques, dérober la voiture prestigieuse d’un riche égyptien et échapper joyeusement à la police. Le dessinateur belge Morris a imprimé dans l’imaginaire mondial la figure des affreux gentils dans les personnages des Dalton. Ces Bad Guys sont à leur façon d’attachants cambrioleurs, mais différents des ennemis jurés de Lucky Luke qui réussissent leurs coups à chaque fois.

Cette fois, la drôle de bande a décidé de devenir gentille. Mais il n’est pas simple d’accéder à un emploi quand il leur colle à la peau tous les méfaits qu’ils ont organisés par le passé. Les refus d’embauche s’enchaînent et ils décident alors de venir à l’aide d’une commissaire qui doit faire face à des mystérieux voleurs masqués. Nos héros se retrouvent alors entraînés dans une folle aventure où ils vont devoir user de leurs talents redoutables pour rétablir le bien.

Copyright DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

Les Bad Guys 2 arrivent sur les écrans en plein été 2025, à une période où les films d’animation fleurissent allègrement. Pour autant, si les parents décident d’accompagner leurs bambins dans cette aventure, ils ne seront pas déçus. Nous avons vu le long métrage en version française et il faut saluer les prestations vocales qui sont au top, de Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, Doullly ou Alice Benaïdi pour les plus connus des interprètes, qui se donnent avec délectation dans ce film d’animation virevoltant. La joie des acteurs est perceptible, dans la manière qu’ils ont d’amplifier les traits comiques de leurs personnages qui font preuve de mille et une originalités. Le scénario n’est certes pas d’une très immense inventivité, mais le tout fonctionne parfaitement du fait de l’implication du casting.

Le mélange entre les images de synthèse et le pur dessin animé apporte une touche de fantaisie remarquable. De temps en temps, au milieu de l’action, les images se figent dans des dessins drôles et enjoués. Il règne ainsi une franche bonne humeur dans ce récit qui emporte les spectateurs dans une fusée au dessus de la Terre et des instruments technologiques au service du vol organisé, tous aussi ingénieux les uns que les autres.

Copyright DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

On pourra peut-être regretter un format trop long pour les plus jeunes enfants. Un quart d’heure de moins n’aurait pas été inutile si l’on veut maintenir l’attention des plus petits des spectateurs. En même temps, le long-métrage vise tout autant des adolescents et les adultes qui trouveront dans cette histoire des opportunités à retourner en enfance. Chacun sera admiratif de la grande qualité des images, qui se mélangent harmonieusement avec une bande-son tout à fait intéressante.

L’anthropomorphisme a de l’avenir dans l’art du cinéma d’animation. Le loup, le cobra, l’araignée, le piranha ou le requin se mêlent joyeusement dans l’univers des humains. Leurs caractères collés à des figures animales réputées méchantes appuient les traits les plus typiques de personnages sortis d’un théâtre de marionnettes ou de contes anciens. Méchants comme gentils sonnent comme des archétypes attachants de notre humanité, tout cela dans un film aussi rigolo que vivifiant.