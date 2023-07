Les Blues Brothers - John Landis - critique

Résumé : Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez soeur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir cinq-millle dollars pour sauver l’établissement, pour éviter l’expulsion.

Critique : 1979, Spielberg réalise 1941 avec John Belushi. 1981, le réalisateur livre le premier Indiana Jones : nous sommes au paroxysme de la grande période des cinéastes du Nouvel Hollywood amorcée dans les années 60. Le début des 80’s est donc copieux d’emblématiques projets de metteurs en scène loin d’être oubliés de nos jours. The Blues Brothers, avec le même Belushi et le même Steven Spielberg à la production, est autant l’un des projets du New Hollywood qu’un dessein phare dans la construction d’un système d’exploitation cinématographique aujourd’hui mené par des costards-cravates ayant oublié la liberté créatrice de cette période bénie. Bâti sur quelques McGuffin réellement expédiés, et, il faut bien l’avouer, ne faisant pas toujours dans la délicatesse, le film de John Landis est de ceux qui échappent parfois à leurs auteurs pour se créer une indépendance initiatrice et ainsi dépasser les ambitions basiques, aussi prometteuses soient-elles. Ici, la réalisation est loin d’être la création d’un seul homme, mais bel et bien celle d’une équipe hétéroclite, géniale, sous la houlette d’un chef d’orchestre laissant justement place au melting pot(es). Le résultat est aussi euphorisant qu’une improvisation d’un grand guitariste blues.

© 1980 Universal Pictures. All rights reserved.

Ce qui est effectivement manifeste dans le long métrage, c’est cette multitude d’influences artistiques, que résume à elle seule la scène d’achat des instruments chez Ray Charles. Véritable creuset générationnel, le film aurait rapidement pu sombrer dans le fourre-tout stérile ; sur le papier, le projet fait d’ailleurs office de "portnawak" débutant sur une mission divine pour les deux frères qui "voient" rapidement la lumière. Le Vatican ira même jusqu’à la "reconnaissance du caractère divin de leur mission".

© 1980 Universal Pictures. All rights reserved.

Les Blues Brothers seraient-ils le symbole du cagotisme envahissant les studios de l’entertainment ? C’est sans compter sur l’équipe susnommée qui, fort de son métissage, va faire dévier le film vers une partition jouissive, autant tournée vers son public que vers un esprit musical dont le fond appelle la forme. Spielberg convoque la nuée de nazis, Landis les délires destructeurs de Carrie Ficher et le duo Belushi-Akroyd, le gonochorisme culturel qui correspond à l’époque musicale dépeinte et son spectre de toute la culture blues et rock débordante. Des scènes musicales jubilatoires aux séquences proches du non-sens, en passant par les caméos tous plus réjouissants les uns que les autres : tout est un pur bonheur de cinéphile ! Le liant de cette recette ? Exactement le même que l’harmonie musicale brisée par les solos instrumentaux de l’orchestre scandant Jailhouse Rock au sein d’un pénitencier : un morceau de bravoure final résumant à lui seul l’esprit d’un film intemporel !