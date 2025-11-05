Les braises - Thomas Kruithof - critique

Résumé : Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l’espoir d’un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l’équilibre du couple vacille.

Critique : Présenté en septembre 2025 au Festival De l’écrit à l’écran de Montélimar, ce film observe avec finesse l’impact de l’investissement politique sur les relations familiales et conjugales. Après Les promesses qui s’intéressait à l’engagement du point de vue des professionnels de la politique, les scénaristes (Thomas Kruithof et Jean-Baptiste Delafon) racontent cette fois la découverte de l’engagement populaire et la manière dont il percute le quotidien. Mêlant l’intime et le collectif, ils interrogent aussi sur la structure du couple. Peut-on mener une vie à deux harmonieuse quand on n’envisage plus l’avenir de la même façon ?

Virginie Efira et Thomas Kruithof, Festival De l’écrit à l’écran Montélimar 2025 Copyright Claudine Levanneur

S’appuyant sur des témoignages de personnes ayant participé au mouvement des Gilets jaunes, ils rapportent le besoin de lien social, et la joie d’ amitiés nouées autour de l’espoir d’un monde meilleur. À travers le portrait de Karin, une femme indépendante et dynamique, fière de défendre avec pacifisme des revendications légitimes de justice sociale, se dessine la cartographie d’une démocratie détériorée. Des brutalités policières disproportionnées répondent aux tentatives de dialogue des manifestants dont les leaders sont traînés manu militari, devant une justice expéditive et méprisante. Si la scène du tribunal est d’une authenticité effrayante, le but n’est pas de nous entraîner dans une démonstration de militantisme exacerbé, mais plutôt de se consacrer aux conséquences humaines de ces événements sur ce tandem uni formé par Karine (Virginie Efira) et Jimmy (Arieh Worthalter).

Copyright Wild Bunch

Le scénario prend le temps de s’arrêter sur la bonne harmonie familiale en montrant les travaux entrepris en commun dans la maison, les échanges pleins de bonne humeur avec les enfants, avant de nous faire pénétrer au cœur des milieux professionnels de l’une (soumise à des cadences infernales sans possibilité de dialogues fructueux avec sa hiérarchie) et l’autre (patron d’une petite entreprise de chauffeurs routiers qui verra sa société mise en péril à la suite d’ une accusation déloyale). Dénonçant avec une vérité criante l’injustice faite à ceux qui ne demandent qu’à pouvoir vivre décemment de leur travail, le récit avance sans tapage pour scruter au plus près le cynisme d’un pouvoir qui manie avec brio l’exercice de la division jusqu’au sein des familles pour mieux immobiliser toute volonté d’avancées bénéfiques, Manière habile de creuser un fossé entre ceux qui souhaitent rejoindre l’action collective dans l’espoir de gommer les inégalités au risque de devoir affronter mépris et répression, et ceux qui choisissent de poursuivre leur route en solitaire en tentant de préserver leurs proches dans un monde de plus en plus chaotique.

Copyright Wild Bunch

Pourtant, jamais l’ambiance ne vire à la lamentation. La mise en scène, forte d’un format large, prend le parti de la vitalité en nous immergeant dans le tumulte de la vie qui bouge, coûte que coûte et malgré les affronts, au milieu des braseros, des cris, des uniformes, de la fumée. À ce jeu-là, la toujours pétillante Virginie Efira fait merveille. Le duo qu’elle forme avec Arieh Worthalter participe largement à faire de ces braises prêtes à s’enflammer un feu de joie dont l’éclat nous pousse à réfléchir au choix de société qui nous est collectivement proposée.