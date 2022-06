Les promesses - Thomas Kruithof - critique + test Blu-ray

Résumé : Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

Critique : La ville de Grigny est connue non seulement pour ses cités en grandes difficultés mais aussi un immeuble, au bord de l’effondrement, immensément endetté et en proie à des propriétaires peu scrupuleux, qui profitent de la chute des prix des appartements pour se livrer au commerce du mal-logement. C’est sur ce récit véritable, qui pourrait faire figure de mythe, que le nouveau film de Thomas Kruithof est construit. Si en effet la question de l’habitat indigne est traitée avec brio, le réalisateur s’engage sur le terrain sensible du militantisme des élus de proximité qui doivent composer entre leurs idéaux, les pressions politiques et l’intérêt général.

Les promesses, c’est d’abord le duo de choc constitué d’Isabelle Huppert et de Reda Kaleb. La première incarne une maire de ville de banlieue, que la tentation d’un poste ministériel pourrait faire renoncer à ses combats de toujours. Le second joue son directeur de cabinet, dans les traits d’un homme malin, intègre, et rompu à l’exercice politique. Ils habitent l’écran avec un charisme magnifique, comme s’ils avaient brigué toute leur vie des mandats locaux et que toute leur existence était au service des populations vulnérables. Le film évoque avec force la fonction complexe de maire de ville moyenne. Si la bataille des élections est une étape, le plus dur commence lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les promesses qui ont été faites. L’enjeu du récit s’articule sur cet immeuble insalubre. Mais, finalement, le réalisateur aurait pu prendre tous les autres sujets qu’un maire doit affronter au quotidien. On perçoit les ambitions politiques, les jeux de pouvoir, les pressions des partis, et surtout l’antagonisme majeur qui oppose les élus de terrain aux cabinets feutrés des ministères. Le long métrage, quasiment mis en scène comme un documentaire, valorise l’engagement politique, quand il n’est pas mis à mal par la tentation du pouvoir.

Voilà un film à la fois romanesque et politique. On pense évidemment à la tradition des épopées d’Honoré de Balzac avec cette façon dont Thomas Kuithof dissèque les enjeux de pouvoir et de rivalité entre les personnes. Les deux protagonistes sont en permanence sur le fil, mais les idéaux qu’ils portent finissent par gagner. L’univers politique est décrit dans ce qui compose ses intrigues, ses coups bas et ses renoncements. La grandeur de la narration provient de la manière dont les deux comédiens principaux s’acclimatent avec grâce et hauteur à l’arène politique. Quand Isabelle Huppert traverse le couloir d’une mairie avec ses talons hauts, elle emporte avec elle tous les spectateurs dans son combat en faveur du logement digne. Reda Kateb brille d’intelligence, particulièrement dans une scène où il raconte les manœuvres dont Obama a été capable pour écarter une rivale.

Les promesses est un film jouissif et passionnant dont on ressort autant fasciné par l’engagement des élus des collectivités territoriales que dégoûté par les combines dont sont capables les élus centraux. Le réalisateur choisit notamment un tout jeune comédien pour incarner le chef de cabinet du Premier ministre. Fait-il un pied de nez au président Macron ou dénonce-t-il tout simplement les décalages structurels entre les préoccupations populaires et l’affairisme politique ? En tout cas, le long-métrage échappe magnifiquement à la démagogie. L’aventure est exaltante.

Le test Blu-ray

Image :

L’image, sous toutes ses coutures, a un rendu superbe. La photographie et l’éclairage s’accomode à une palette de lieux et situations très diversifiés.

Son :

Le tout est d’excellente facture et imprime au long-métrage son dynamisme. L’expérience Blu-ray sera largement à la hauteur de toutes vos attentes.

Suppléments :

Seuls deux suppléments sont à signaler, ce qui peut paraître menu de prime abord :

Un entretien d’une heure avec Thomas Kruithof avec pléthore de questions intéressantes posées à ce réalisateur dont nous vous livrons un panachage :

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire un film avec ces petits soldats de la politique locale ? Vous avez beaucoup enquêté sur le terrain ? De quels petits détails vous êtes-vous nourri ? Ce n’est pas facile de trouver une affiche aussi signifiante et ce titre définitif de Les promesses ? Sur Les promesses, quelle est la façon de filmer qui vous a paru la plus appropriée ? Dans un marché saturé par la comédie, comment vend-on un film politique et social ? C’est un plaisir particulier pour un réalisateur que de diriger de tels acteurs ?

