Les contes de la pieuvre Fanny la renoueuse - Gess - la chronique BD

Résumé : Fannie a un talent, celui de l’empathie, à savoir pouvoir entrer dans la tête des gens. Alors qu’elle sort de son travail à l’hôpital, elle est kidnappée et amenée devant La Bouche, l’un des quatre grands parrains de la pègre parisienne, condamnée à guérir ou occuper l’esprit d’une petite fille...

Critique : Certains diront que l’oeuvre de Gess a pour influence Eugène Sue et ses Mystères de Paris ou encore Orson Scott Card, mais pour ma part la filiation de la Brigade Chimérique se fait avec Mignola. Ses Contes de la Pieuvre y mêlent en effet un soupçon de policier rétro, façon Arsène Lupin ou Vidocq, mais toujours dans cette atmosphère âpre et charpentée d’uchronie fantastique, avec ses propres mythes et légendes qui semblent indus, comme cet ange tombé du ciel dont les plumes exaucent les vœux ou ce mystérieux Cerbère oublié dans le royaume des Mortels... Références nombreuses et multiples à la mythologie et l’Histoire, chaque personnage est le creuset d’une histoire quasi biblique, chaque péripétie est l’occasion d’un vengeance mystique qui couvre plusieurs générations, bref, ce conte de la pieuvre est une nouvelle fois... tentaculaire. Au lecteur non averti, il faut le protéger en lui disant que les cinquante premières pages passées, le canevas qui compose l’architecture de l’album se révèle grandiose et haletant, et le rythme est en cela saisissant qu’il n’est jamais figé ou régulier, se jouant de moments épiques s’étalant, de contemplations et de dialogues d’une lenteur infinie, pour ensuite passer par des scènes d’action courtes et intenses, tout en exposant une plongée dans l’âme d’une petite fille effrayée...

© Delcourt / Gess

Si Gess s’autorise autant de voltiges dans son scénario, c’est qu’il sait qu’il peut compter sur lui-même pour les mettre sous forme graphique de manière propre et délimitée. De fait, il réalise de nouveau un Paris entre quartiers louches et hôtels particuliers luxueux, où il insère sa ribambelle de personnages mêlant le voleur et le vampire, l’homme de main et le démon familier. Au milieu, l’héroïne éponyme Fanny ferait presque office de personnage secondaire, tant les maîtres de la Pieuvre, les petites frappes des quartiers et même la petite Zélie cloîtrée dans son esprit paraissent occuper davantage d’espace, davantage d’action, davantage de morts... Et pourtant, son profil de "renoueuse" est bel et bien ce qui tient l’album debout, de par cet aspect graphique de l’invasion cérébrale, laissant place à un univers fantasmagorique encore plus extravagant que le réel, avec ses ruelles de Paris ou ses meurtres occultes, ne l’était déjà.

© Delcourt / Gess

Nouveau conte plein d’entrelacs et de mystères, Fanny la renoueuse montre que l’imagination de Gess ne connaît pas de limites, de quoi en faire un Mignola français plutôt qu’un héritier d’influences, un auteur original et génial.