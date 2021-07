Les Croods 2 - Joel Crawford - critique

Résumé : Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres.

Critique : En 2013, bien des années avant l’ère du coronavirus, DreamWorks crée la surprise avec un long-métrage d’animation aussi réjouissant qu’inattendu : Les Croods, une famille des cavernes décoiffante, avec laquelle nous avons aimé partir à la chasse et à la guerre contre les bêtes sauvages.

Les voici qui reviennent pour notre plus grand plaisir, après huit ans d’absence. Toujours aussi drôles, épatants, têtes brûlées, nos héros n’ont rien perdu de leur vigueur préhistorique.

Ce second opus s’inscrit dans la continuité du premier : Eep et Guy sont tombés amoureux et projettent de vivre ensemble pour fonder leur propre meute. Mais le patriarche Grug ne l’entend pas de cette oreille (« La meute doit rester groupée ! » clame-t-il sans cesse). L’on retrouve ainsi les thématiques centrales des Croods : l’entrée dans l’âge adulte et l’émancipation, déjà abordées dans le film de 2013. À cela s’ajoute la quête de soi, puisque l’histoire se concentre cette fois-ci davantage sur Guy, qui cherche à renouer avec ses origines d’Homo sapiens.

Là encore, le discours socio-familial ne prend jamais le pas sur l’humour et l’action des péripéties. Car c’est véritablement ce qui fait toute l’efficacité de ce nouveau volet.

Après la disparition de ses parents, Guy a passé son temps à chercher Demain, un lieu mystérieux qu’il trouve enfin. Demain est en réalité la civilisation humaine moderne, telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est ainsi que Guy, accompagné des Croods, retrouve le couple Betterman, d’anciens amis de ses parents, et leur fille Aurore. Reconnaissant en Guy l’un des leurs, les Betterman vont tout faire pour le ramener à la civilisation et l’éloigner des Croods.

DreamWorks fait de nouveau écouter un discours que les films familiaux hollywoodiens nous ont mille et une fois chanté : celui de la tolérance et du vivre-ensemble, ainsi qu’une critique sous-jacente des effets néfastes des écrans sur les enfants. Bien évidemment, on sait comment va s’achever le récit, mais la rencontre des deux mondes réserve tant de surprises et de séquences spectaculaires que l’on ne saurait bouder son plaisir – l’essentiel n’étant pas de connaître la fin de l’histoire, mais toutes les circonstances par lesquelles elle arrive.

Au service d’une intrigue déjantée, malgré son fil conducteur convenu, on note une mise en scène soignée, minutieuse et visuellement superbe.

La direction artistique séduit par des décors très colorés. La photographie joue des contrastes lumineux entre les séquences de jour aux couleurs saturées et les scènes de nuit, plus douces, mais tout aussi envoûtantes.

Depuis 2013, l’animation a également fait des progrès techniques : le dessin est plus précis, le mouvement plus fluide et détaillé.

Aussi bon que le premier volume, Les Croods 2 ravira tous les publics, du plus jeune au plus vieux. Emportée par un tel divertissement, la meute familiale ne peut que rester groupée.