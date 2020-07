Les dents, pipi et au lit ! - la critique du film

Résumé : Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas seule… mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille…

Critique : Tout semble donné dès la bande-annonce, et même dès l’affiche du film : Antoine, un businessman carriériste et tombeur de ces dames, se retrouve à devoir partager son appartement avec une jeune femme prénommée Jeanne. Elle est très jolie, et Antoine, encouragé par ses meilleurs amis, ne manque pas de s’imaginer la séduire. Seul souci : Jeanne est mère de deux enfants, Théo et Lou. Deux enfants adorables mais qui ne vont pas manquer de semer la zizanie dans le quotidien bien rangé et quelque peu insouciant d’Antoine.

Si vous avez vu la bande-annonce du film, vous connaissez les grandes lignes des quelques gags qu’engendre la rivalité entre les enfants et l’adulte : la bouteille de jus d’orange vide restée dans le réfrigérateur, les jouets qui traînent et qu’on insulte après s’être fait mal en marchant dessus pieds nus, Antoine qui mange de la junkfood tandis que les enfants rechignent à manger les légumes, les bagarres dans le canapé pour savoir qui aura la télécommande.

Emmanuel Gillibert, qui s’est inspiré de son expérience personnelle pour écrire son scénario, se veut un observateur de l’évolution des rapports d’une famille recomposée. Antoine se voit contraint d’assumer un rôle de père qu’il n’avait pas demandé et Jeanne se retrouve donc à devoir tout gérer toute seule. Bref, on l’aura compris, le scénario est très classique (on s’assoit dans la salle en sachant déjà comment ça va se finir) et pétris de clichés : Antoine est un adolescent attardé que la mère de famille doit surveiller comme ses enfants, Jeanne n’a pas de temps pour elle, se néglige, ne s’épile plus, ne sort plus ; et quand elle le fait, c’est pour rencontrer le président du fan club d’Herbert Léonard. Chouette. Et bien évidemment, dictature du genre oblige, le petit Théo porte un peignoir bleu et joue aux voitures, tandis que Lou porte un peignoir rose et joue à la poupée.

Heureusement que les scènes de Noël en famille (la rencontre d’Antoine avec les riches parents de Jeanne et la séquence où il se déguise en père Noël et se fait courser par les enfants sont réjouissantes).

Enfin, côté mise en scène, rien de très surprenant. Gillibert joue sur son passé de publicitaire pour créer des effets comiques qu’on retrouve notamment dans les publicités (la scène du dîner, durant laquelle les enfants, filmés en gros plans et au ralenti, dévorent des yeux le hamburger et les frites du happy meal). Mais au-delà de ça, rien de très inventif. Ainsi Les dents, pipi et au lit est semblable à nombre de comédies françaises populaires : divertissante un temps et très vite oubliée.