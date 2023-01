Les derniers géants - Ash Davidson - critique du livre

Résumé : 1977. Californie du Nord. Rich est de ces bûcherons qui travaillent au sommet des arbres. C’est un métier dangereux, dont son père et son grand-père sont morts. Il veut une vie meilleure pour sa femme Colleen et son fils Chub. Pour cela, il a investi en secret toutes leurs économies dans un lot de séquoias pluri-centenaires. Mais lorsque Colleen, qui veut avoir un deuxième enfant malgré de précédentes fausses couches, se met à dénoncer la compagnie d’abattage pour l’usage d’herbicides responsable selon elle de nombreuses malformations chez les enfants, le conflit s’invite au coeur de leur couple.

Critique : Encore davantage que les derniers géants, au cœur de ce roman se dresse dans leur ombre une famille nucléaire. Rick et Colleen sont mariés et s’aiment malgré les tourments, les doutes, les épreuves et le nombre d’années qui les séparent. Lui est bûcheron, élagueur, comme son père. Elle est mère au foyer, s’occupant de son fils et aidant certaines femmes à accoucher – celles qui la laissent encore approcher et ne craignent pas que sa malchance soit contagieuse. Colleen a vécu huit fausses couches, toutes plus éprouvantes les unes que les autres, rongeant son optimisme et corrodant les liens qui l’unissent à son mari. Tous deux focalisent tour à tour, ouvrant leur esprit, leurs remords et leur tristesse se répandant sur la page. Ash Davidson parvient en effet à créer un couple crédible et des personnages profonds et élaborés, unis autour de Chub, leur petit garçon, qui, lui aussi, voit de ses yeux d’enfant, innocents mais attentifs. Au-delà du roman familial, l’autrice crée aussi un livre engagé, centré sur l’environnement et la relation de l’Homme à la nature. Les arbres peuplent Les derniers géants, lui donnent même son titre, mais ne sont là que comme piliers prêts à être abattus, sans lien aucun avec les êtres sages et presque doués de raison présents dans L’arbre-monde de Richard Powers. Ici, ils sont semblables à ces troncs qui hantent Faire bientôt éclater la Terre de Karl Marlantes, leur vie timidement défendue par des « hippies » honnis par les bûcherons, Rick compris.

Ash Davidson rappelle que la planète maltraitée maltraite en retour et réagit telle une bête émergeant d’une longue et paisible méditation. Les arbres tombent, les coulées de boue se multiplient ; de l’herbicide empoisonne les rivières, et à leur tour les rivières empoisonnent les hommes. Il est difficile de se rendre à l’évidence, d’oublier son intérêt propre et celui de sa famille pour revenir sur des siècles de traditions, mais la santé des femmes et des enfants se dégrade, le nombre de manifestants augmente et le gouvernement menace d’intervenir – pour le meilleur ou pour le pire. L’hypocrisie de chacun est mise en lumière par l’autrice, tandis que la vénalité gangrène les puissants, que la peur coléreuse paralyse et aveugle les ouvriers. La plume simple, fluide et efficace d’Ash Davidson recrée tout un monde, microcosme dépendant du bois et des arbres qui, par extension, renvoie au macrocosme et aux sursauts de la Terre qui s’ébroue, impactant tous ceux qui la peuplent.