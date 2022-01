Les Enchanteurs - Geneviève Brisac - critique du livre

Résumé : À dix-huit ans, Nouk pensait que le monde allait changer de base. Il semblerait que quelque chose ait mal tourné... Quand Olaf l’embarque dans sa maison d’édition, elle n’imagine pas qu’il puisse un jour se séparer d’elle. C’est pourtant ce qu’il fait. N’a-t-elle vraiment rien vu venir ? Avec Werther, c’est autre chose. Ce grand éditeur, excentrique et visionnaire, devient son mentor. Mais il se montrera incapable de la protéger.

Critique : Geneviève Brisac continue son introspection, sa réflexion sur ses débuts et sur le milieu éditorial qui l’a vue grandir, avant qu’elle ne devienne autrice et passe d’un rôle à l’autre, au gré de ses envies. C’est une nouvelle fois Nouk qui sert de persona à l’écrivaine, de double fictionnel porteur de ses travers et de son regard désenchanté sur ce microcosme patriarcal. À peine agrégée, l’héroïne pénètre dans le harem d’Olaf, nabab aux prérogatives royales qui, bientôt, la remplace par une plus jolie, une plus jeune, une nouvelle. Ce ne sont là que les premiers pas de Nouk dans un monde qui est au cœur des Enchanteurs, l’édition en étant un protagoniste bien plus indispensable que l’héroïne, qui oscille entre narratrice et simple personnage. De sa vie privée, peu sera dit, beaucoup sera tu, ce qui ne contribue pas à la rendre sympathique, ni même à faire de sa silhouette davantage qu’une ombre floue, presque vidée de substance, de l’encre qui coule dans ses veines et dans celles de Geneviève Brisac. Cette dernière se met en avant tout en restant un pas en arrière, camouflée derrière cette persona dont on sait finalement bien peu.

Ce qui intéresse Geneviève Brisac, c’est de créer une sorte de fable moqueuse et désillusionnée sur l’édition, distillant parfois quelques larmes de douce poésie prosaïque entre ces pages amères. Les drames miniatures auxquels est confrontée Nouk se succèdent, souvent désordonnés, comme si ses pensées passaient de la fin au début, sans songer à quelque chronologie – avant que tout ne s’apaise soudain, brièvement. La construction semble ainsi brouillonne, d’autant que l’autofiction est matérialisée par une vacillation entre le « je » et le « elle », ainsi que par la présence de deux spectatrices, deux lectrices – dont l’autrice, supposons-nous – commentant le récit et les mésaventures de Nouk. Parfois touchant, Les Enchanteurs reste sûrement trop en surface, échouant à faire éclore un véritable univers au-delà de la parodie.