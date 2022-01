Les enfants du soleil - Majid Majidi - critique

Résumé : A Téhéran, Ali, douze ans, et ses trois amis, travaillent dur pour assurer leur survie et soutenir financièrement leurs familles. Ils font des petits boulots dans un garage et commettent de menus larcins pour gagner de l’argent facile. Ils sont embaucher par un mafieux pour déterrer un trésor enfoui sous l’école du Soleil. Les enfants doivent s’y inscrire. Ils devront trouver toutes les parades possibles pour creuser un tunnel tout en suivant leurs cours...

Critique : Ce couloir de terre que creuse le petit Ali à la recherche d’un trésor, est enfoncé dans le sous-sol d’une école. Nous sommes à Téhéran. On connaît les ravages que cause la toxicomanie ou les incarcérations, dans un pays pourtant réputé pour la dureté de son régime. On sait moins le sort réservé aux enfants qui poussent dans la rue, victimes des manipulations d’adultes et du travail forcé. Il y a dans Les enfants du soleil quelque chose qui a à voir autant avec le conte initiatique que la critique féroce d’un régime incapable de prendre soin de ses enfants abandonnés. Les gamins errent dans les rues, et les écoles, mal financées, peinent à les former à l’écriture et aux mathématiques. En réalité, le véritable héros de ce joli récit demeure l’établissement scolaire avec son directeur et son adjoint de direction qui incarnent des militants magnifiques en faveur de la transmission des savoirs académiques et éducatifs.

Copyright Majidi Film Production

Évidemment, on pense au célèbre adage de Victor Hugo de 1875 en découvrant ces enfants qui tentent de devenir des adultes solides. Sauf que l’école qui accueille Ali et sa bande se bat contre les dettes et est quasi condamnée à la fermeture. Les parents de ces gosses des rues végètent en prison, en hôpital psychiatrique ou se détruisent dans la drogue. Que vont-ils devenir ? Pour une fois, ce film iranien ne centre pas le débat sur la condition ouvrière ou l’égarement dans la drogue de milliers de personnes. Le récit s’accroche à quatre mômes, absolument remarquables de candeur et de dureté à la fois. Ce parti pris enfantin aggrave le discours du réalisateur en faveur d’une société plus juste, qui élève ses enfants au lieu de les livrer à la corruption.

Copyright Majidi Film Production

Nous sommes bien dans une fiction purement iranienne. La narration serpente d’un personnage à l’autre pour finalement donner chair à un récit structuré et d’une grande intelligence. L’émotion s’invite souvent dans le regard de ces enfants que l’on voudrait aider à s’accomplir scolairement et socialement. Les jeunes comédiens sont tous très justes, aux côtés de l’adjoint de direction, complètement sidérant de hauteur d’esprit. L’homme incarne le vœu d’éducation dans ce qu’il a de plus beau et fort, rappelant notre propre société où des pédagogues comme Freinet et Montessouri ont bravé le conservatisme ambiant pour imposer une manière innovante d’éduquer les enfants. Les enfants du soleil est un film politique et social. Il n’assène pas de vérités doctrinaires. Au contraire, le fait que ces enfants soient les personnages principaux du récit apportent une légèreté et une douceur au film, mais d’une rare persuasion. L’émerveillement et l’attachement pour ces enfants deviennent une magnifique opportunité à transformer l’état de la société iranienne en un espace de liberté et d’émancipation.