Les faussaires de Manhattan - Marielle Heller - critique

Résumé : Manhattan, début des années 90 : La romancière Lee Israel (Melissa McCarthy) est au fond du trou. Sa dernière biographie sur Estée Lauder, la créatrice de parfums, a fait un bide. En surpoids, mal fagottée, alcoolique et souvent malaimable, elle se fait rabrouer par son éditrice quand elle vient réclamer une avance. Pourtant, elle en aurait bien besoin pour payer ses trois mois de loyer en retard et pour soigner son chat âgé et malade. Au hasard de ses recherches littéraires, elle va avoir l’idée de créer de fausses correspondances de célébrités du XXème siècle.

Critique : Adapté de l’autobiographie de Lee Israel, le récit suit le parcours difficile de l’autrice en panne, qui va, sur une idée d’arnaque culottée, flouer bon nombre de spécialistes des écrits originaux. Et dès lors qu’elle va s’acoquiner avec un loser beau parleur aussi paumé qu’elle, elle va démultiplier son petit business qui va finir par rapporter gros.

Si l’histoire est intéressante et malicieuse, le traitement en est tout de même bien sage. Le milieu intellectuel new-yorkais (si cher à Woody Allen), qui s’écoute beaucoup parler, n’est que gentiment brocardé, là où la matière permettait un traitement plus sarcastique. Surtout, avec ce personnage iconoclaste qui n’a pas la langue dans sa poche, ne respecte pas les codes du milieu, et possède une érudition hors normes.

Il en va de même pour la description de l’improbable duo de ces deux éclopés de la vie, homosexuels déçus l’un et l’autre, alcooliques et fauchés plus souvent qu’à leur tour, qui reste paradoxalement conformiste.

On finit par s’ennuyer, malgré le potentiel sulfureux d’une telle histoire que l’on pourtant croire inventée, si elle n’était pas avérée.

C’est d’autant plus dommage que le duo d’acteurs est exceptionnel : Richard E. Grant a un côté très british (ce qu’il est !) et apporte beaucoup de charme à ce personnage a priori peu recommandable, menteur, tricheur et sans parole. De son côté, Melissa McCarthy, plus habituée aux rôles comiques, donne une profondeur et une humanité à cette intellectuelle déçue, qui se donne des airs d’ours mal léché.