Les fausses confidences - la critique + le test DVD

Résumé : Araminte a trois grandes qualités qui la distinguent de toutes les autres femmes : elle est belle, riche et veuve. Il n’est pas étonnant qu’elle soit doublement courtisée, par le comte et par Dorante. Ce dernier, garçon de bonne mine mais complètement ruiné, parvient à se faire engager chez elle en tant qu’intendant. Il retrouve là Dubois, un de ses anciens serviteurs avec qui il entreprend de conquérir le cœur d’Araminte. Évidemment, il va falloir ruser pour se faire aimer...

Critique : Pour apprécier Marivaux, il faut avoir le cœur bien fait : prendre le temps de s’égarer dans les sentiments des personnages, ne surtout pas se fier à cet air de gaieté qui se dégage de leurs manières. Car cette gaieté est un leurre. On s’en rend bien compte lorsqu’Araminte demande à Dorante de rédiger pour le comte une lettre lui annonçant qu’elle a décidé de l’épouser. Le spectateur est complice de ce jeu cruel, à la frontière de la perversité. L’innocence se paie cher. Souvenons-nous des personnages de La Dispute, véritables objets d’expérience : élevés indépendamment les uns des autres, il découvraient l’altérité des sexes pour la première fois de leur vie. Aussi Marivaux est-il bien loin des clichés d’Arlequin poli que l’on s’en fait. Certes, son théâtre est une machine à produire la gaieté : mais c’est la machine qui importe avant tout. Et chaque fois que celle-ci, sous la forme de l’aveu, est sur le point de s’interrompre, Marivaux n’hésite pas à censurer ses personnages pour la relancer.

Les grandes œuvres ont peut-être ce trait commun : elles se dérobent, souvent à l’endroit où l’on croit les connaître le mieux. Les Fausses confidences déborde d’humour, mais c’est aussi une œuvre sur la douleur engendrée par le mensonge et le poids des mécanismes sociaux. Cette âpreté est parfaitement mise en valeur par la mise en scène de Jean Piat, tout en émotions flamboyantes malgré son académisme formel. C’est une sorte de bonbon acidulé : d’une scène à l’autre, la saveur des mots et des situations se mue en instrument de menace et de crainte. Les personnages se prêtent avec souplesse à cette ambivalence. Micheline Boudet est fantastique dans le rôle d’Araminte, à la fois autoritaire et pleine de douceur ; Paule Noëlle, qui jouait les Agathes pimentées dans Électre, incarne une Marton naïve et fragile ; Simon Eine s’en tire à merveille dans le rôle de Dorante (chez Marivaux, les personnages masculins seraient moins complexes que les caractères féminins, dit-on parfois).

L’ensemble datant de 1971, on retrouve tous les excès de cette vieille foi naïve en l’illusion référentielle : les nombreux meubles, perruques et autres costumes empesés, ne sont peut-être plus du goût d’un spectateur moderne. Mais comme dans Électre, édité avec bonheur par le même éditeur, ce charme désuet va parfaitement à un texte par ailleurs très économe en moyen - 1h41, format idéal. Bref, c’est un plaisir de voir jouer tous ces comédiens qui font preuve d’une grande sincérité et à qui il faut rendre justice (Micheline Boudet en particulier) : car si le théâtre apporte moins de lauriers que le septième art, il n’en est pas moins un art exigeant et magique.

Le test DVD

Les suppléments :

0

L’édition n’en propose pas. On aurait apprécié quelques entretiens.

L’image :



Un beau travail de restauration, avec toujours ce passage par l’inconfortable 4/3, et quelques mouvements de caméra un peu brusques. Les couleurs un peu ternes ne gênent pas le spectateur, qui n’exige pas d’une telle captation qu’elle soit techniquement parfaite.

Le son :



Celui-ci est très net et l’on entend distinctement les voix (en Mono). Les réactions du public ne sont pas envahissantes.