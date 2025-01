Les fesses à Bardot – Philippe Pelaez et Gaël Séjourné - la chronique BD

Philippe Pelaez et Gaël Séjourné ont travaillé à quatre mains sur cet album, au scénario et au dessin. Ils nous offrent cette aventure drôle, sans prétention, qui réveillera notre envie de voir ou revoir de vieux films.

Résumé : Cet album nous plonge dans le village de Trougnac, au cœur des années soixante. Un inconnu se renseigne sur les lieux, il finit au café et dévoile aux habitués qu’il était sur le tournage du film réunissant Bardot et Gabin, et qu’il dispose d’une photo des fesses de Bardot. Tous les yeux s’arrondissent mais cet inconnu, Conrad Knapp, est là pour une raison particulière, il repère des lieux pour un nouveau tournage...

Critique : Que cherche donc Conrad ? L’intrigue avance et l’on comprend bien qu’un retournement va arriver et on l’anticipe même sûrement mieux que les personnages de la BD. Ce qui fait que si le prologue de la BD est assez étonnant, drôle par ses dialogues inattendus, l’histoire finit par prendre une tournure un peu moins surprenante et on perd le piquant des échanges. Les personnages ont leurs objectifs : ceux qui soutiennent le tournage d’un éventuel film à Trougnac et ceux qui s’y opposent. Conrad a le sien également. Mais à part le retournement que l’on sent venir, il n’y a pas beaucoup de rebondissements au long de ce récit. L’ironie dramatique qui se crée au fil de l’histoire ne suffit pas forcément à nous tenir en haleine. Les rapports entre les personnages n’évoluent pas vraiment. Nous avons parcouru l’histoire avec le plaisir de retrouver les années soixante, cette petite vie de village qui rappelle un peu (et il est cité dans la BD) le petit monde de Don Camillo, ce truculent prêtre en moins. Mais l’intrigue avance doucement. Le récit accélère à la fin, ménageant quelques très bonnes surprises.

© Philippe Pelaez et Gaël Séjourné / Grand Angle

Travaillant ensemble au scénario, Philippe Pelaez et Gaël Séjourné ont aussi avancé à quatre mains sur le dessin. Gardant la simplicité du trait, ils nous servent une galerie de personnages aux têtes sympathiques. Les décors mêlent habilement des éléments aux contours encrés et d’autre sans encrage. Tout se joue doucement, surtout en extérieur, où l’on passe simplement de décor détaillé à des nappes de couleurs mélangées, soignées, faisant ressortir les personnages dans la planche. Ces mêmes nappes colorées servent parfois à marquer l’effet de distance sur les grands paysages. La douceur des couleurs rejoint celle du trait pour nous servir un petit village ensoleillée, avec ses lieux emblématiques, café, cinéma, église, salle de la mairie, château… où l’on se promène avec beaucoup de plaisir en compagnie de villageois bien présents.

La composition et la mise en scène sait attirer notre attention, nous maintenir dans le récit, grâce aux dialogues qui ne jouent pas simplement sur des champs et contrechamps, grâce aussi à quelques effets simples mais utilisés à bon escient. L’histoire est découpée en chapitre, commençant avec une citation issue des films des années cinquante et un clap de tournage. Un bon moyen de rappeler que le cinéma est la toile de fond qui nourrit le film et pas seulement dans son intrigue.

Les fesses à Bardot est une récit sympathique, jouant sur une intrigue simple pour nous plonger avec humour au cœur d’un petit village de l’après-guerre.