Les Heures Sombres – le test blu-ray

Résumé : "Darkest Hour" s’intéresse à une partie de la vie de Winston Churchill, à partir de mai 1940, lorsqu’il devient Premier ministre en pleine Seconde Guerre mondiale.

Le film : Hautement sous-estimé à travers sa filmographie - certes imparfaite - il fallait quelqu’un de la trempe de Joe Wright pour dépoussiérer le genre du biopic, aujourd’hui entaché par des films hollywoodiens mis en boîte par des yes man sans aucune vision. Or, c’est bien une vision, ou plutôt une patte bien définie, que le réalisateur de Reviens-Moi vient apposer sur ce projet dont le scénario se rapproche beaucoup de celui de Lincoln. Que du dialogue, des débats et discours, et pourtant Les Heures Sombres fait éclore dans cette théâtralité assumée une vivacité étonnante à partir d’un scénario un peu vieillot. Si la deuxième heure rencontre une plus grande difficulté à maintenir l’intérêt du spectateur au plus haut vis-à-vis du sujet, ce biopic sur Churchill s’impose par sa mise en scène dynamique qui redéfinit pendant toute sa durée l’académisme inhérent à un tel genre. Joe Wright déroule une nouvelle fois sa maestria visuelle avec des choix artistiques osés et un travail du cadre permanent, notamment dans l’isolement du Premier ministre anglais face à son gouvernement. Mais surtout, comme à son habitude, le réalisateur joue avec les mouvements d’une précision souvent chirurgicale pour composer une symphonie d’images étonnamment – au vu du sujet abordé - réjouissante dans ses emprunts à la comédie musicale mais aussi à la danse. Du théâtre, oui, mais du théâtre imaginatif et grandiloquent.

Copyright : Universal Pictures International France

Le blu-ray :

Les suppléments :



La partie faiblarde de cette édition. Un commentaire audio de Joe Wright fort intéressant, mais il faut pouvoir apprécier de voir un film sans vraiment le regarder. A part ça, pas grand-chose, 8 minutes d’un making-of beaucoup trop succinct, et

environ la même durée pour un module sur Gary Oldman et sa prestation impressionnante.

L’image :



Grosse claque inattendue dans la tronche. Comme quoi, même un film au caractère aussi intimiste peut impressionner par son transfert. Là, ette édition blu-ray se montre sans équivoque dans sa démonstration avec des séquences au palais de George VI, où les intérieurs magnifiquement décorés se révèlent dans le moindre détail. Même dans les séquences avec un éclairage dramatique tranchant et/ou avec un éclairage à l’intensité faible ? ce transfert ne faillit jamais dans son piqué remarquable. Une démo.

Le son :



VO en Dolby Atmos et VF en Digital + 7.1, rien que ça. Même si Les Heures Sombres n’est que dialogues, la richesse des environnements et les moindres détails s’expriment ici dans un mixage dense et d’une grande finesse. S’il faut sacrifier le travail de Gary Oldman sur sa voix, la VF profite d’un très bon doublage, notamment pour Churchill, imposant et charismatique, même si cela altère forcément la prestation originale.