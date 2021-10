Les mains dans la terre Naissance d’un écovillage - Antoine Trichet - la critique

Résumé : En France à Maumusson, Aurélien et Alexandre construisent leur avenir et créent l’écovillage « l’Arbre de Vie ». Tendre vers l’autonomie alimentaire, énergétique et financière, ou simplement vivre ensemble... ce lieu de vie et d’initiatives propose un avenir différent d’une vie compétitive qui permet de renouer avec ses valeurs et la terre. Un film pour avoir les mains dans la terre, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre.

Critique C’est l’histoire d’une jeunesse qui rêve. C’est surtout une jeunesse qui réinvente un monde plus sain, une manière nouvelle de penser les relations sociales et son rapport à la nature. C’est sans aucun doute un documentaire qui offre sur les écrans la possibilité d’une façon de vivre qui ne soit plus contrainte par la mondialisation économique, l’empoisonnement de la planète et l’individualisme total. Les mains dans la terre Naissance d’un écovillage transforme une utopie en une réalité tangible, où des femmes et des hommes tentent de redonner un sens neuf au vivre-ensemble et au respect de l’environnement.

Copyright Jupiter Films

La caméra d’Antoine Trichet s’invite dans ce petit monde utopique qui allie solidarité et économie. Le cinéaste regarde les jeunes-gens travailler, s’aimer, espérer, résister contre le découragement et prendre soin d’eux-mêmes et des autres. On est loin de la représentation d’une certaine jeunesse pendue au téléphone ou sur des écrans. Ici, chacun participe à cette sorte de communauté démocratique, qui doit trouver en permanence un équilibre entre le besoin d’argent et le partage de valeur humanistes et solidaires. Le plus intéressant demeure la façon dont ces jeunes réinventent une économie sociale qui tente d’ouvrir les possibles d’un monde plus juste, soucieux de l’environnement face à la tyrannie mondialiste et capitaliste.

Copyright Jupiter Films

On se prête à rêver dans cette démonstration de vie, à la fois idéaliste et profondément ancrée dans le quotidien de la terre. Il faut résister contre les épreuves de la sécheresse sans céder à la colère ou à la rivalité. L’idéal transcende les tensions éventuelles dans le groupe, toujours à la recherche d’un paix intérieure et d’une réconciliation avec les éléments et l’humanité en général. Pour autant, il n’y a pas d’enjeux sectaires. L’idéal à atteindre n’est pas religieux ou spirituel. Il s’agit pour ces femmes et ces hommes de donner un sens à leur existence qui doit composer entre le respect de soi, des autres et de l’environnement. En même temps, une séquence centrale, très émotionnelle, démontre la difficulté inhérente à ce type de projet où les moyens financiers et humains peuvent manquer, le découragement survient, et la gestion se heurte à des choix impossibles.

Copyright Jupiter Films

Antoine Trichet est l’exemple même d’un cinéma social et solidaire. Il œuvre depuis longtemps à créer des fenêtre sur le monde à travers sa caméra et sa table de montage. Il parvient grâce à ce premier long-métrage à pousser les portes d’un distributeur. Le film existe sur les écrans. Autant que cet idéal du vivre ensemble en harmonie avec la nature a trouvé une réalité dans cet écovillage en pleine naissance.