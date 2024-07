Les modèles mathématiques de Midam - Daniel Justens, Midam - la chronique BD

Résumé : À travers quelques théories, équations et propriétés mathématiques ou physiques, Daniel Justens relit et redécouvre les gags de Midam, à travers les planches de {Kid Paddle} ou de {Game Over}, pour expliquer et faire rire, encore et toujours.

Critique : Au moment d’ouvrir ce pavé, lourd de quelques planches reprises, quelques équations et graphiques, mais surtout paragraphes denses signés par un agrégé de mathématiques, je me disais que celui-ci exagérait un peu en reprenant les gags de Midam pour modèle mathématique. Et bien grâce à lui, ce fut une redécouverte totale : les procédés humoristiques qui composent quasiment l’ensemble des planches de Game Over, et pas mal de réflexions de Kid Paddle sont en effet de purs morceaux de théorie, appliqués avec humour (parfois absurde), souvent de situation, et que le mathématicien se plaît à décortiquer. Les différents chapitres proposent ainsi de passer en revue plusieurs grandes étapes de la pensée : la physique (avec la gravité, évidemment), la radioactivité, l’arithmétique, les nombres complexes et bien d’autres choses qui font basculer les albums de Midam de la farce pour enfants au tableau noir des élèves (et professeurs) de lycée et de faculté. Plus qu’un réhabilitation, ce livre met en valeur l’excellence de l’auteur qui a cherché à faire rire, mais aussi à éduquer par l’humour, comme La Fontaine, Marie de France, Emilie du Châtelet ou Buffon avant lui. En cela, il faut donc féliciter les deux, Midam et Justens.

© Dupuis / Midam

Avec cet album reprenant avec parcimonie quelques planches, souvent des extraits, parfois un personnage seulement, difficile de mettre en valeur le dessin. Et pourtant, c’est l’occasion de rappeler que Midam est désormais une figure du paysage graphique de la BD, avec ce style reconnaissable entre mille, ces petits personnages aux grosses têtes qui ont su s’approprier les mines déconfites que les mangas ont mis en lumière, avec ces bras fins comme des caricatures, avec ces monstres qui paraissent tous identiques mais sont en vérité chaque fois différents, ce dessin de nuances imprévues que l’on attendait pas, ces décors simples mais familiers, ce gore qui fait toujours rire plutôt qu’effarer. Clairement, Midam a imposé un style qui encore aujourd’hui se retrouve dans beaucoup d’auteurs de la nouvelle vague.

© Dupuis / Midam

Album hommage, essai intéressant, ces Modèles Mathématiques de Midam sont une nouvelle preuve de la force que possède la bande dessinée, tellement sous-estimée que l’on a oublié qu’elle pouvait même faire aimer une discipline en mal d’amour, les maths.