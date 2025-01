Les Navigateurs - Serge Lehman, Stéphane De Caneva - la chronique BD

Résumé : Trois amis d’enfance parisiens voient Neige, une jeune femme expatriée, revenir sur les lieux de leur rencontre, mais seulement pour disparaître à nouveau, et cette fois pour ce qui pourrait être un monde inconnu, à travers une tapisserie ancestrale énigmatique...

Critique : Il faut saluer un scénario qui surprend, qui s’agite et se débat. Celui concocté par Serge Lehman pour les Navigateurs est effectivement de cette trempe, puisque alors qu’il semblait voguer sur une mer peu agitée mais complexe d’un drame sentimental ancien, pour venir se fracasser sur les vagues d’une nouvelle fantastique aux ambitions proche de la fantasy. La première partie, voire les deux tiers, lancent le lecteur sur une enquête certes pleine de mystère, mais dont l’essence repose sur un triangle – voire un rectangle – amoureux qui devait projeter des années plus tard des regrets et des retrouvailles, dans la lignée d’un Aurélien d’Aragon, où un Paris de banlieue chic verrait se renouer ou se dénouer quelques intrigues amoureuses teintées de drame presque policier. Toutefois, les différents indices de surnaturel qui avaient été dispersés tout au long de l’œuvre n’ont pas conduit à une explication rationnelle attendue, mais ont bien convergé vers un monde irréel, quasi lovecraftien, fondé à la fois sur les cartes antiques de Paris et la mythologie des gens qui ont habité ces lieux, dans une réalité qui bascule quasiment dans l’horreur. Ce mélange est donc non seulement surprenant, mais aussi bienvenu et enthousiasmant pour le lecteur.

© Delcourt / De Caneva

Côté graphisme, Stéphane De Caneva avait lui aussi donné des gages au lecteur pour qu’il se sent d’abord bien pris dans un roman graphique contemporain, où des héros parisiens, récents quadras, chacun dans son personnage type (business man accompli, père divorcé moyen, célibataire rejeté et rejetant la société...) ont des expressions et des poses pertinentes, que l’on imagine véridiques et correspondant aux attentes. Mais ici aussi, le décor commençait à poser question : la tapisserie tout d’abord, puis quelques pièces, trop sombres, la nuit comme enveloppant, et jusqu’à des rêves, des souvenirs qui déforment, qui condamnent et atrophient le réel. Sans aller jusqu’à grever le style, qui reste jusqu’au bout d’une force réaliste, elle le secoue, le bouscule et là encore, renforce l’originalité.

© Delcourt / De Caneva

Entre roman graphique dramatique et comic fantastique, ces Navigateurs ont osé emprunter un chemin tortueux et original, celui de mêler roman gothique et fiction réaliste, pour donner une certaine évasion des codes, un caractère inédit et rafraîchissant à cette œuvre.