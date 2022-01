Les Sept Messagers – Dino Buzzati – chronique du livre

Résumé : Dino Buzzati, dans ce livre qui réunit ses premières nouvelles, nous raconte plusieurs histoires courtes : un prince qui voyage vers la frontière de son royaume, accompagné de sept messagers ; une famille de la haute bourgeoise qui passe sa soirée ancrée dans ses habitudes alors que dehors les éléments se déchaînent ; un brigand qui sort de prison et rejoint ses anciens complices, qui ne le reconnaissent plus ; ou encore une goutte d’eau qui remonte un escalier, lentement, lentement...

Xritique : Dino Buzzatti nous a éblouis avec ses recueils d’histoires courtes, comme Le K, même si ce n’est là qu’une partie de son travail littéraire. Ses premières nouvelles annoncent déjà la qualité des suivantes.

La majorité de ces récits sont en fait des petites pépites, mais d’autres ont une structure plus classique, une forme plus prévisible, une chute plus attendue. Qu’importe, on se laisse aisément entraîner.

Comme souvent, Buzzati ne date pas ses histoires. On pressent une époque par les quelques descriptions qui émaillent le récit. Après, ces périodes sont-elles réelles ou imaginaires ? On peut trancher assez vite pour certaines d’entre elles, mais pour d’autres, c’est plus difficile. Est-ce le fantastique qui s’insinue dans notre monde ou l’étrangeté d’un univers différent, mais assez similaire au nôtre, qui s’installe ?

La question restera en suspens. C’est d’ailleurs un des charmes de l’œuvre de Buzzati, toutes ces interrogations qui flottent et lâche la bride à notre imagination, ouvrant ainsi le champ à plusieurs interprétations.

Le recueil contient vingt textes, plus ou moins longs. Autant de tableaux tracés en quelques coups de plume. Car, sans se perdre dans des descriptions, l’écrivain sait en peu de phrases, voire en quelques mots, poser un décor, une ambiance, et surtout faire naître le mystérieux dans le quotidien.

Les nouvelles sont le plus souvent à hauteur d’homme, à quelques exceptions près, comme Vieux Phacochère, qui suit l’animal donnant son nom au récit.

Alain Mabanckou rédige une préface où tout lecteur du K se retrouvera. Il raconte son premier contact avec l’œuvre de Buzzati, son ressenti et il évoque les nouvelles contenues dans Les Sept Messagers, pour conclure sur l’autonomie de l’univers de l’auteur. On pourrait même dire, de manière paradoxale, l’autonomie DES univers de Buzzati. En effet, chaque nouvelle parle de l’humanité, de nous, tout en étant indépendante des autres récits. Chaque histoire est un monde en soi, dont nous ne voyons qu’une partie. L’ensemble se présente comme un coffre rempli de perles différentes, dont nous cherchons à comprendre la mystérieuse beauté.

Les Sept Messagers permet une immersion dans les premières nouvelles de Dino Buzzati. C’est un livre qu’on peut lire par à-coups, en passant d’une histoire à l’autre, ou dévorer d’une seule traite. Quel que soit son choix, le plaisir de la lecture sera toujours là.