Les Sisters T.19 : ça déménage – Cazenove, William - la chronique BD

Cazenove et William ont travaillé ensemble au scénario et William a assuré le dessin. Largement inspiré de ses propres filles, il était normal qu’il fasse vivre à ses héroïnes ce déménagement s’inspirant de sa propre vie. L’humour est toujours présent dans ce tome et sait jouer de ce déménagement qui passe un peu vite.

Résumé : Ce nouveau volume confronte les deux soeurs à un changement majeur, le déménagement ! Avec une nouvelle maison en construction et le départ du foyer qui les a vu grandir, comment nos deux héroïnes vont gérer cette nouvelle étape de leur vie ?

Critique : Les Sisters fonctionne toujours sur le mode des gags en une planches au service d’un arc thématique : cette fois-ci, c’est le déménagement. Les Sisters vont voir leur cadre de vie se transformer. On apprécie que ce soit toujours avec humour et que les sources des gags récurrents soient toujours présents, comme le rapport amour-détestation entre les deux sœurs, les farces de Marine, le vol du journal intime de sa sœur par Wendy, le désordre désorganisé de la chambre de Wendy, l’histoire d’amour de Marine avec Maxence…

Le déménagement apporte un peu de chaos dans tout cela, mais on regrette presque que cette étape se passe si rapidement. Cet enjeu devient plutôt anecdotique dans le récit, la construction de la nouvelle maison va très vite, et les Sisters s’installent tout aussi vite dans leur nouvelle demeure, qui devient plus un nouveau cadre et le prétexte à quelques gags autour de la prise de repères. On regrette de ne pas avoir eu plus de temps et plus de planches autour de cette étape.

© Cazenove, William / Bamboo

Le dessin garde son énergie habituelle, et c’est une très bonne chose, Wendy sautillante contrastant toujours autant avec sa sœur plus posée – sauf quand elle s’énerve -, on s’attache toujours autant à ces deux sœurs mais aussi à leur entourage, dont Sammie, la meilleure amie de Marine et Maxence, son petit copain. D’ailleurs, Marine s’interroge sur son histoire avec Maxence, ce qui donne lieu à de savoureux gags faisant intervenir Marine en parallèle du déménagement. Les couleurs claires gardent la joie de vivre et on découvre discrètement ce nouveau décor qui s’installe et que l’on va naturellement revoir dans les tomes à venir. Les Sisters déménagent dans la même ville et donc leur cadre habituel autour de la maison ne change pas.

Les Sisters T.19 : ça déménage est un nouveau tome marquant un changement de décor pour les opus à venir. On aurait aimé que ce déménagement nous offre plus de source de rires dans cet album qui reste néanmoins fort drôle et ravira les habitués.