Les Sorcières de l’île - Floriane Soulas, Caly - la chronique BD

Résumé : Les sorcières protègent l’île et ses habitants Les sorcières n’ont pas le droit de se rendre sur certaines parties de l’île Les sorcières tirent leurs pouvoirs du Grand Champellier à qui elles doivent respect et obéissance Jusqu’au jours où Sayuri commence à se poser des questions ...

Critique : La sorcière au cœur des bois prend soin des villageois. Sayuri aide sa grand-mère à protéger les villageois qui vivent sur leur île grâce aux pouvoirs conférés par le Grand Champelier. Si sa grand-mère possède un pouvoir sur les plantes, la jeune fille, elle, peut communiquer avec les animaux comme nous le découvrons au travers de son amitié avec le petit renard, Moro. Peut-être que c’est ce don qui va l’engager sur la voie du questionnement…

Dès les premières pages, nous avons été émerveillé par la beauté de l’île et des planches de Caly. Une vie tranquille faite de pâtisseries, d’onguents et de soins portés aux villageois. Cette ambiance proche des idées de la cosy fantasy, que nous aimons particulièrement, s’efface rapidement face aux interrogations qui tourmentent la jeune fille et que l’on ressent tous·tes à dix-huit ans, cet âge charnière du passage à l’âge adulte.

©Caly, Robert Laffont 2024

Et pour cause, des lois étranges régissent la vie des deux sorcières :

Elles ne doivent pas se rapprocher des villageois

Elles ne doivent pas se rendre sur certaines parties de l’île

Elles ne doivent surtout pas quitter l’île

Elles doivent le respect au Grand Champelier

Un mot sur ce sorcier charismatique dont les sorcières semblent tirer leurs pouvoirs et qui apparait comme le protecteur des îles. Beau et charmant, cet homme dont l’abnégation pour sa tâche force l’admiration de toutes et tous au village est-il aussi merveilleux qu’il n’y parait ? Si Sayuri commençait sa remise en question, sa rencontre avec le jeune villageois, Renji, et la découverte d’un étrange volatile magique vont l’engager pleinement dans cette voie …

©Caly, Robert Laffont 2024

Cette prise de conscience progressive de Sayuri permet à Floriane Soulas de parler de thématiques aussi fortes que le passage à l’âge adulte, de la sororité et des mécanismes de la manipulation… Nous avons d’ailleurs beaucoup aimé le traitement de ces deux dernières questions qui rappelle par certains côtés les manières de Lou Lubie dans ses bandes dessinées. Ce voyage que l’on peut tous·tes entreprendre si l’on décide de s’interroger, d’avoir la force de faire des choix et, encore plus difficile, de les assumer.

Une excellente deuxième publication pour la jeune collection Inari qui poursuit sur sa lancée avec cette excellentes bande dessinée, et nous avons hâte de découvrir leurs prochains projets.

Cette bande dessinée nous a particulièrement émue, tout autant par son histoire que par ses magnifiques planches qui évoquent l’onirisme des œuvres de Miyazaki… Une œuvre pleine forte pleine d’espoir qui fait réfléchir !