Les Souvenirs - la critique du film + le test Blu-Ray

Résumé : Romain a vingt-trois ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a soixante-deux ans. Il part à la retraite et fait semblant de s’en foutre. Son colocataire a vingt-quatre ans. Il ne pense qu’à une chose : séduire une fille, n’importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a quatre-vingt-cinq ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s’est évadée en quelque sorte. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs…

Critique : Entre tendresse et maladresses, Jean-Paul Rouve nous joue une petite musique mélancolique qu’on pourrait résumer par cette expression, aussi troublante qu’insignifiante, que laisse échapper le jeune Romain devant sa grand mère : "ça passe vite la vie".

Parfois, le film touche juste, et nous laisse devant l’abîme d’un passé qui s’est enfui à jamais. C’est la grand-mère qui regarde son appartement et revoit son fils enfant, râlant parce qu’il n’a pas le droit d’aller rejoindre ses amis, alors que ce même fils, cinquante ans plus tard, vient en fait la chercher pour l’emmener en maison de retraite.

C’est cette femme qui rêve que son mari l’aborde comme au premier jour. C’est cet homme qui, le jour de sa retraite, se rend compte que les quarante ans de sa vie passés au travail n’ont finalement compté pour rien. Le temps a filé, et tout ce qui l’a défini, un appartement, un job, une habitude, était un leurre éphémère. <

© UGC Distribution

Le film pêche cependant par quelques situations forcées, sans doute parce que Foenkinos et Rouve ont le souci de toujours équilibrer les douleurs du temps, privilégiant les petites choses de la vie qui la rendent belle et agréable. Cela crée quelques scènes franchement drôles, mais les lieux communs rattrapent plusieurs fois le scénario, dans des moments quelque peu artificiels.

On regrette notamment un dernier tiers assez faible (dès que Romain rencontre l’institutrice, un personnage bien fade) et une reprise inécoutable de Julien Doré. Enfin, Mathieu Spinosi, trop souvent hilare devant les difficultés de son entourage, ne nous convainc pas complètement.

Les Souvenirs laisse pourtant une trace douce chez le spectateur. Un film inégal, mais sympathique.

© UGC Distribution

Le Blu-ray

Tendre succès du box-office, avec plus d’un million d’entrées, Les souvenirs s’offre une sortie vidéo convaincante.

Les suppléments :



Pas moins de 8mn30 de scènes supplémentaires, pertinentes, développées : on est loin des chutes sans intérêt souvent proposées en bonus.

Interview de David Foenkinos (écrivain) et Jean-Paul Rouve par Christophe Carrière. Plus de 34 minutes d’un entretien bien mené, riche, autour du travail d’adaptation, de l’approche des personnages, l’ajout des éléments comiques par rapport au roman initial.

Clip vidéo de Julien Doré, Que reste-t-il de nos amours.

L’image :



Image douce, qui ne relève pas le caractère télévisuel de la réalisation. On pourrait dire que le transfert HD tend à l’accentuer. Les informations sont relativement riches et l’appréhension du cadre et du décor en ressort plus enrichie.

Le son :



Film intimiste du dialogue, Les souvenirs est paré en blu-ray d’un DTS HD Master Audio qui donne de la puissance aux voix et à la musique mélancolique. La spatialisation du 5.1 est discrète.