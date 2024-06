Les vacances de Monsieur Léon – Arnaud Le Gouëfflec, Julien Solé - la chronique BD

Résumé : "Les vacances de Monsieur Léon" nous permet de retrouver Monsieur Léon au moment où il reçoit un coup de fil de son ami Fernand. Fernand est en vacances et prend des nouvelles de Léon, qui ne bouge pas de Paris et de sa vie avec sa nouvelle colocataire, Mademoiselle Sophie. Fernand ne comprend pas l’inertie de Monsieur Léon car il voit bien que les deux « amis » sont faits l’un pour l’autre...

Critique : Une comédie romantique, l’éternelle histoire d’amour qui met du temps à se réaliser entre deux êtres pourtant attirés l’un vers l’autre. Effectivement Monsieur Léon est bien timide, et toutes les tentatives de se jeter à l’eau lui demandent beaucoup d’efforts. Alors il ne lui reste plus qu’à planifier des vacances avec Mademoiselle Sophie mais là aussi, il n’est pas sorti de l’auberge. Tous les ressorts classiques de la comédie romantique sont là. Rien de nouveau, si ce n’est que les deux jeunes premiers sont en fait plus avancés dans la vie. Monsieur Léon, moustaches et lunettes, début de calvitie et d’embonpoint, est employé de bureau. Madame Sophie, grande blonde, grande paire de lunettes et grand nez est aussi salariée. Ils vivent en ami dans le même appartement et se vouvoient toujours. L’histoire nous montre cet éternel malaise de la communication, reflet toujours moderne de notre époque (et des précédentes aussi, il est vrai). L’humour est heureusement là pour faire passer l’histoire, l’humour et aussi une douce forme de poésie que le graphisme aide à installer.

© Arnaud Le Gouëfflec, Julien Solé / Fluide Glacial

Le dessin stylisé se base sur du noir et blanc et des nuances de gris ou de sépia. Cela permet de rendre le Paris la plupart du temps terne. Parfois, la couleur s’invite, soit pour représenter des lieux plus joyeux - comme le site de vacances de Fernand, ou pour nous ouvrir les portes de l’imagination de Monsieur Léon, comme le moment où Fernand et lui réfléchissent au plus bel endroit pour emmener Mademoiselle Sophie en vacances. Une stylisation qui passe par des personnages caricaturaux, un travail de représentation poussée des décors et des détails et un mélange entre l’emploi des hachures et des teintes plus foncées de gris pour marquer ombres et volumes. Le voyage graphique est très réussi au long de cette BD découpée en petits chapitres.

Les vacances de Monsieur Léon est une comédie romantique drôle reposant sur des ressorts classiques au dessin mêlant la grisaille quotidienne et la poésie des couleurs.